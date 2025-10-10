Faire de Tây Ninh un centre stratégique de connexion dans une nouvelle ère

Le I er Congrès du Comité du Parti provincial de Tây Ninh pour le mandat 2025-2030 se tient du 8 au 10 octobre en présence de 447 délégués représentant 100 organisations de base, symbolisant l’intelligence collective et la détermination politique de plus de 94.000 membres du Parti à travers la province.

Photo : VNA/CVN

L’événement est appelé à jeter des bases politiques solides pour bâtir une province prospère, moderne et accueillante, digne de devenir un centre stratégique de connexion dans la nouvelle ère de développement national.

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Van Quyêt, secrétaire du Comité provincial du Parti, a souligné que le Congrès incarne la volonté, la confiance et les aspirations de l’ensemble du Parti et de la population locale. Sous le mot d’ordre "Unité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement", l’événement exprime la plus haute détermination politique pour propulser Tây Ninh vers une phase de croissance accélérée, en phase avec la dynamique nationale.

Sur la base d’une évaluation globale de la situation, le Congrès a défini l’orientation de développement pour la période 2025-2030 : une croissance rapide, durable et inclusive, mettant l’humain au centre, l’entreprise comme moteur, l’innovation comme clé et les infrastructures comme socle. Tây Ninh ambitionne de devenir un centre stratégique reliant la région du Sud-Est au delta du Mékong, ainsi qu’un carrefour commercial majeur avec le Cambodge et la sous-région du Mékong élargi.

Objectif ambitieux : 10 à 10,5% de croissance annuelle

Photo : VNA/CVN

Les principaux objectifs pour 2026-2030 incluent : une croissance annuelle moyenne du GRDP de 10 à 10,5% ; un GRDP par habitant de 8.000 à 8.500 USD ; un taux d’urbanisation supérieur à 50% ; et l’élimination de la pauvreté selon les nouveaux critères d’ici 2030. Trois axes de percée stratégique ont été définis :

• Réforme administrative associée au développement de ressources humaines de haute qualité ;

• Promotion de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et de l’économie circulaire ;

• Mobilisation de toutes les ressources pour développer des infrastructures modernes, en particulier des réseaux de transport synchronisés reliant les zones motrices.

La période 2020-2025 a été marquée par les bouleversements de la pandémie de COVID-19, qui a durement affecté l’économie provinciale. Cependant, sous la direction du Parti, Tây Ninh a su s’adapter avec résilience, maîtriser efficacement la crise sanitaire et obtenir des résultats remarquables.

Photo : VNA/CVN

Le taux de croissance annuel moyen du GRDP pour 2021-2025 est estimé à 6,73% ; sur les neuf premiers mois de 2025, il atteint 9,52%, soit le plus élevé du Sud. Fin 2025, la taille de l’économie provinciale devrait avoisiner 352.000 milliards de dôngs, la classant au 10ᵉ rang national, avec un GRDP par habitant estimé à 4.776 USD

L’agriculture a enregistré une croissance annuelle de 3,64%, avec l’émergence de zones de production spécialisées intégrant des technologies avancées conformes aux normes GAP.

Le tourisme s’est imposé comme un secteur phare, notamment grâce au développement de la zone touristique nationale de Nui Bà Den, modernisée aux standards internationaux. Tây Ninh a également obtenu des résultats notables en matière de politique sociale, en éradiquant les logements précaires avant août 2025, en exonérant les frais de scolarité dans les établissements publics et en maintenant le taux de pauvreté le plus bas du pays.

Mai Quynh/CVN