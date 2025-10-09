Tây Ninh : le Ier Congrès de l’organisation provinciale du Parti trace une vision ambitieuse

Le 9 octobre au matin, le premier Congrès de l’organisation provinciale du Parti de Tay Ninh pour le mandat 2025–2030 s’est ouvert en présence de 447 délégués représentant les plus de 94.000 membres du Parti dans la province.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Tây Ninh, Nguyên Van Quyêt, a souligné que ce congrès représente la convergence de la volonté, de la confiance et des aspirations de l’organisation du Parti et de la population de toute la province.

Avec pour esprit directeur "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement", le congrès témoigne de la plus grande détermination politique pour donner à Tây Ninh une nouvelle dynamique dans une nouvelle ère de développement du pays.

Le congrès a défini les orientations de développement pour la période 2025–2030 : une croissance rapide, durable et globale, plaçant l’humain au centre, l’entreprise comme moteur, l’innovation comme levier et les infrastructures comme socle.

Tây Ninh s’est fixé pour objectif de devenir un centre stratégique de connectivité entre le Sud-Est et le Delta du Mékong, ainsi qu’un carrefour commercial majeur avec le Cambodge et la sous-région du Grand Mékong.

Les principaux objectifs pour la période 2026-2030 sont : une croissance moyenne annuelle du PIB de 10 à 10,5%, un PIB par habitant de 8.000 à 8.500 dollars, un taux d’urbanisation supérieur à 50% et l’élimination de la pauvreté selon les nouveaux critères d’ici 2030.

La province a identifié trois percées stratégiques : la réforme administrative associée au développement de ressources humaines de haute qualité ; le développement des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et verte ainsi que de l’économie circulaire ; et la mobilisation de toutes les ressources pour développer des infrastructures modernes, notamment des réseaux de transport interrégionaux efficaces.

Sur la période 2021-2025, le taux de croissance moyen du PIB provincial est estimé à 6,73% par an. Sur les neuf premiers mois de 2025, la croissance économique a atteint 9,52%, plaçant Tây Ninh en tête des provinces du Sud.

VNA/CVN