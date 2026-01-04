Tây Ninh aborde 2026 avec l’ambition d’une croissance rapide et durable

À l’occasion du Nouvel An 2026, le président du Comité populaire de la province de Tây Ninh (Sud), Lê Văn Hẳn, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA). Il revient sur les résultats obtenus en 2025 et présente les orientations prioritaires pour la période à venir.

L’année 2025 a marqué un jalon important avec de profonds changements dans l’organisation de l’appareil administratif et du développement. Tây Ninh a atteint et dépassé l’ensemble des 12 indicateurs socio-économiques fixés. Selon vous, quels sont les facteurs clés de ces résultats positifs ?

La mise en œuvre des missions de développement socio-économique en 2025 s’est inscrite dans un contexte mêlant opportunités et défis. Les conflits armés dans certaines régions du monde ont entraîné une perte de marchés et une baisse des commandes pour de nombreuses entreprises, y compris celles à investissements directs étrangers (IDE). Les tensions commerciales internationales ont également affecté plusieurs secteurs. Par ailleurs, des catastrophes naturelles complexes, les difficultés de consommation des produits agricoles et la baisse de leurs prix par rapport à la même période ont pesé sur le développement de la province.

Cependant, grâce à la forte détermination des autorités provinciales, à l’accompagnement des entreprises et à la solidarité de la population, des résultats socio-économiques notables ont été observés. En 2025, le taux de croissance économique de Tây Ninh a atteint 9,52%, se classant au 8ᵉ rang sur 34 provinces et villes du pays, et au 2ᵉ rang dans la région Sud. L’indice de production industrielle (IIP) a progressé de 14,74%.

Au 24 décembre 2025, le commerce extérieur s’est élevé à 28,24 milliards de dollars (+11,9%), dont 16,08 milliards de dollars d’exportations (+9,21%).

Les recettes budgétaires, enregistrées au 25 décembre 2025, ont atteint 51.443 milliards de dôngs, soit 138,2% des prévisions (+31,8%). Le taux de décaissement des capitaux d’investissement public s’est établi à 81,33% du plan, plaçant la province au 9ᵉ rang national. Les politiques de protection sociale ont été mises en œuvre de manière complète et opportune, contribuant à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population. Une attention particulière a été accordée aux politiques en faveur des ethnies et des religions, tandis que la défense, la sécurité et l’ordre social ont été assurés.

Selon l’évaluation provinciale, ces résultats reposent sur plusieurs piliers essentiels.

Premièrement, l’engagement résolu des autorités et des habitants, permettant d’identifier clairement les priorités. La province a su capitaliser sur ses expériences de gestion antérieures, tout en renforçant le suivi, le contrôle et l’évaluation régulière des tâches, encourageant les initiatives positives et sanctionnant fermement l’inertie.

Deuxièmement, la mise en place rapide et efficace de l’appareil administratif local à deux niveaux. Bien que récemment établi, ce modèle a été rapidement stabilisé : les missions ont été clairement définies et les obstacles levés en temps réel, permettant à cette nouvelle organisation de fonctionner efficacement.

Troisièmement, le soutien étroit du gouvernement, du Premier ministre, des ministères et organes centraux, ainsi que des instances du Parti et du Conseil populaire provincial. La coopération renforcée avec les provinces voisines, notamment dans la mise en œuvre de projets et d’ouvrages clés, a également joué un rôle déterminant, contribuant à une croissance économique proche de deux chiffres (9,52% en 2025).

L’année 2026 marque la première année de mise en œuvre de la Résolution du Ier Congrès de l’organisation du Parti de la province. Quels ajustements stratégiques le Comité populaire provincial entend-il opérer pour saisir les opportunités, surmonter les difficultés et atteindre les objectifs socio-économiques, notamment en matière d’investissements dans les infrastructures ?

L’année 2026 ouvre le mandat du Ier Congrès de l’organisation du Parti de la province et la période 2026-2030. Il est donc essentiel d’identifier clairement les opportunités et les avantages de cette nouvelle phase, ainsi que ceux de la province de Tây Ninh après sa fusion. Dotée d’un fort potentiel économique diversifié et d’une position géographique stratégique, Tây Ninh constitue une porte d’entrée reliant les provinces du Sud-Est et du Sud-Ouest. Elle est adjacente à Hô Chi Minh-Ville et partage une frontière terrestre de plus de 368 km avec le Cambodge, jalonnée de nombreux postes-frontières, offrant un fort potentiel de coopération économique internationale sur l’axe transasiatique.

La province dispose également d’importantes réserves foncières, avec de nombreuses zones industrielles prêtes à soutenir le développement socio-économique futur. Par ailleurs, l’ajustement en cours du Schéma directeur provincial 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, constitue un levier majeur pour intégrer les conditions d’un développement durable, fondé sur de nouveaux potentiels.

Pour les années à suivre, nous avons défini plusieurs missions stratégiques prioritaires : la mise en œuvre immédiate de la Résolution du Ier Congrès de l’organisation du Parti provincial (mandat 2025-2030) et de la Résolution annuelle du Comité provincial du Parti pour 2026, ainsi que l’application rigoureuse des orientations du XIVᵉ Congrès national du Parti, parallèlement à l’organisation réussie des élections législatives de la XVIᵉ Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

La province se concentre sur trois grandes percées stratégiques : la réforme administrative, associée à la formation des cadres et au développement de ressources humaines de haute qualité ; le développement de la science, de la technologie et de l’innovation, incluant la transformation numérique, la transition verte et l’économie circulaire ; la mobilisation de toutes les ressources pour le développement des infrastructures, en particulier un réseau de transport moderne et synchronisé reliant les pôles de croissance.

Tây Ninh poursuit le renforcement de son attractivité afin d’attirer les investisseurs nationaux et étrangers, tout en améliorant vigoureusement l’environnement des affaires. Un dialogue régulier avec les entreprises est maintenu afin de résoudre rapidement les difficultés, d’améliorer la qualité des services aux citoyens et aux entreprises et de consolider les performances de la province dans les classements PCI, PAPI et PAR-INDEX.

La province continue également de mettre en œuvre les composantes des grands projets nationaux, notamment les périphériques 3 et 4 de Hô Chi Minh-Ville, en appliquant rigoureusement les conclusions du Premier ministre Phạm Minh Chính lors de sa séance de travail avec Tây Ninh. Ces actions visent à former des axes dynamiques de développement, à renforcer la connectivité régionale et à stimuler l’économie locale.

Enfin, Tây Ninh s’attache à lever les obstacles liés à l’indemnisation, à la libération des terrains et au relogement, tout en accélérant les investissements dans les infrastructures afin de rendre opérationnelles de nouvelles zones industrielles. L’objectif est d’augmenter l’offre de "terrains propres", d’attirer davantage d’investissements et d’accélérer le décaissement des fonds publics.

Parallèlement, nous poursuivons la mise en œuvre efficace des résolutions stratégiques du Bureau politique, en développant de nouveaux moteurs de croissance destinés à s’intégrer rapidement à l’économie nationale. Ces efforts contribueront à l’objectif d’une croissance à deux chiffres, tout en préparant des conditions optimales pour que les habitants célèbrent l'Année du Cheval 2026 dans la joie et la sécurité.

Propos recueillis par Thanh Bình - Linh Thao/CVN

Photos : VNA/CVN