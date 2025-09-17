Tây Ninh veut devenir un centre économique de premier plan

La province de Tây Ninh se trouve face à une occasion en or de se transformer en un centre économique, industriel et logistique majeur du Sud-Est du Vietnam. La fusion avec la province de Long An élargit son espace de développement et renforce sa position stratégique.

Située à la frontière avec le Cambodge et sur le Corridor économique transasiatique, Tây Ninh bénéficie d’un atout géographique rare. Elle dispose déjà de routes nationales clés (RN1, RN22, RN50), des autoroutes Hô Chi Minh-Ville - Trung Lương et Bến Lức - Long Thành.

À court terme, des projets structurants tels que la rocade 3 (76 km), la rocade 4 (près de 200 km), l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Mộc Bài, la route provinciale ĐT823D et l’élargissement à six voies de la route 789 créeront un réseau interconnecté réduisant considérablement les temps de trajet et désengorgeant les axes existants.

"Lorsque les rocades 3 et 4 ainsi que l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Mộc Bài seront achevées, la connectivité entre Hô Chi Minh-Ville et Tây Ninh connaîtra une véritable métamorphose, non seulement en termes de distance mais aussi d’opportunités économiques régionales", analyse Trân Quang Thang, directeur de l’Institut d’économie et de gestion de Hô Chi Minh-Ville.

L’autoroute vers Mộc Bài réduira le trajet à environ 60 minutes contre bien plus aujourd’hui sur la RN22, tandis que la rocade 4 reliera directement Tây Ninh aux ports et à l’aéroport international de Long Thành.

La province dispose d’un vaste foncier à coût compétitif par rapport aux zones industrielles voisines, ce qui favorise l’accueil des investissements en quête d’espaces hors de Hô Chi Minh-Ville et de Dông Nai, où les coûts de production augmentent. Proche des grands centres de consommation et des ports maritimes, Tây Ninh est bien positionnée pour développer entrepôts, plateformes logistiques et centres de distribution.

"Tây Ninh doit planifier de manière rigoureuse, développer des zones industrielles et logistiques le long des grands axes, et créer des zones satellites pour soutenir Hô Chi Minh-Ville et ses provinces voisines", recommande Trân Quang Thang.

Selon lui, les infrastructures logistiques - entrepôts frigorifiques, ports secs, centres de coordination - sont déjà en cours d’investissement. Parallèlement, la province doit simplifier ses procédures administratives, renforcer la transparence et offrir des incitations pour attirer des entreprises dans l’agroalimentaire, la logistique et les technologies de pointe.

Elle devrait aussi coopérer avec universités et écoles techniques pour former une main-d’œuvre qualifiée et aligner les formations professionnelles sur les besoins réels des entreprises, tout en intensifiant l’intégration régionale avec Hô Chi Minh-Ville et Dông Nai.

Le Corridor transasiatique, tremplin vers l’international

Pour Ngô Viêt Nam Sơn, président de NgoViet Architects & Planners, Tây Ninh possède un avantage clé : son accès international via le poste frontière de Mộc Bài. Non seulement avec le Cambodge mais sur toute la route transasiatique qui traverse plusieurs pays.

"Le futur système logistique de Tây Ninh doit être relié de manière fluide aux infrastructures de Hô Chi Minh-Ville - rocades, axes radiaux et liaisons vers les grands ports comme Thị Vai - Cai Mep - Cân Gio, Hiêp Phuoc ou Go Công", souligne l’architecte.

Il insiste sur l’importance du transport fluvial, mode le plus économique. D’un côté, il faut connecter Tây Ninh aux ports maritimes régionaux ; de l’autre, aux frontières via Mộc Bài. La province doit négocier avec le Cambodge pour prolonger la route transasiatique et, à terme, accueillir une ligne ferroviaire à grande vitesse qui constituerait un atout majeur.

Ngô Viêt Nam Sơn propose de bâtir un "axe stratégique" - véritable épine dorsale économique - reliant ports maritimes et postes frontières, avec des infrastructures multimodales (route, rail). Cet axe ouvrirait des perspectives de développement urbain et faciliterait l’écoulement des productions agricoles et industrielles.

"Un bout vers la mer pour exporter, un bout vers la frontière. Tây Ninh ne sera pas une 'satellite' de Hô Chi Minh-Ville mais un maillon de la chaîne d’approvisionnement maritime de toute la région urbaine du Sud", insiste-t-il.

Selon lui, l’intention de l’État central est de permettre aux provinces d’accéder soit à la mer, soit à la frontière. Tây Ninh, sans littoral, doit tirer parti de ses avantages frontaliers tout en se liant aux provinces maritimes voisines comme Hô Chi Minh-Ville ou Dông Thap.

"Une logistique efficace stimule l’économie : les provinces dotées de ports bénéficient d’un flux stable provenant de celles qui n’en ont pas, créant un soutien mutuel", conclut l’architecte.

Selon le Comité populaire provincial, jusqu’à présent, plus de 3.500 milliards de dôngs ont déjà été investis dans les infrastructures logistiques, attirant l’attention de grands groupes internationaux du transport et de l’entreposage. L’intégration économique accrue, notamment à travers le rapprochement avec la province voisine de Long An, permettra d’élargir le corridor logistique en reliant ports maritimes, routes et lignes ferroviaires régionales. Les autorités locales affichent l’ambition de faire de l’axe Tây Ninh - Long An une “nouvelle étoile” de la logistique internationale.

