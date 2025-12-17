La "Campagne Quang Trung"

Accélérer la reconstruction des logements sinistrés au Centre

La "Campagne Quang Trung" a été déployée avec le soutien des forces militaires dans les provinces du Centre et des Hauts plateaux du Centre, durement touchées par les inondations et les crues, afin d’accélérer la reconstruction et la réparation des logements des sinistrés.

>> Dak Lak veut reconstruire dans les plus brefs délais les logements sinistrés

>> Le Premier ministre exige la reconstruction rapide de 12 logements à Khe Sanh

>> Lâm Dông met en chantier 23 maisons dans la “Campagne Quang Trung”

>> Transport d’un million de briques par train dans le cadre de la "Campagne Quang Trung"

Ces derniers jours, dans la commune de Hoà Thịnh (province de Đak Lak), malgré les pluies persistantes, les soldats de la Ve Région militaire ont intensifié les travaux de construction, guidés par la devise : "La pluie n’arrête pas l’effort, le travail ne s’interrompt pas", afin que les familles sinistrées puissent disposer d’un toit avant le Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval.

Les matériaux de construction - pierre, ciment et sable - sont souvent acheminés sur plusieurs kilomètres. Pour optimiser l’efficacité, les effectifs sont répartis en équipes se relayant en continu, travaillant de jour comme de nuit, parfois sous des abris de fortune, afin de respecter les délais impartis.

Photo : VNA/CVN

Trân Chu Nghia (hameau de Phu Huu, commune de Hoà Thinh), dont la maison a été entièrement détruite lors des récentes inondations, bénéficie d’un soutien de 170 millions de dôngs accordé par les autorités locales pour la construction d’un nouveau logement. Il se dit "très heureux" et rassuré. Plus encore, la Division 315 (Ve Région militaire) a mobilisé plus d’une dizaine de soldats pour l’aider bénévolement à reconstruire sa maison.

Selon Phuong Van Lanh, secrétaire du Comité du Parti de la commune, les inondations ont plongé Hoà Thinh dans un état de dévastation généralisée. Les habitants ont dû faire face à de graves difficultés, nombre de biens ayant été emportés et de maisons gravement endommagées ou effondrées.

Dans le cadre de la "Campagne Quang Trung", 119 maisons ont déjà été reconstruites et plus de 100 autres réparées. À ce jour, la quasi-totalité des chantiers a été lancée et de nombreux logements commencent à prendre forme.

Photo : VNA/CVN

Participant depuis plusieurs jours aux travaux à Hoà Thinh, le commandant Nguyên Đang Đuc (Brigade économique et de défense 207, Ve Région militaire) a affirmé que les soldats faisaient preuve d’une détermination sans faille pour mener à bien leur mission.

"Nous travaillons sans compter les heures le jour et prolongeons l’effort la nuit afin d’accélérer le rythme des travaux", a-t-il déclaré, précisant que la remise des logements aux habitants est prévue avant le 15 janvier 2026.

De son côté, le Commandement militaire de la ville de Đà Nang a déployé près de 500 officiers et soldats en renfort dans la province de Đak Lak afin d’accélérer la reconstruction et la réparation des habitations endommagées, en donnant la priorité aux familles bénéficiaires des politiques sociales. Des consignes claires ont été données : ne laisser aucun habitant sans abri à l’approche du Têt.

Lancée le 1er décembre 2025 sur instruction du Premier ministre Pham Minh Chinh, la "Campagne Quang Trung" vise à reconstruire et à réparer, dans les plus brefs délais, les logements des familles lourdement touchées par les catastrophes naturelles successives survenues dans les provinces du Centre et des Hauts plateaux du Centre. Au total, l’Armée reconstruira 403 maisons dans les provinces de Gia Lai, Đak Lak et Khanh Hoà, dont 100 prises en charge par les unités relevant de la Ve Région militaire. Le financement provient du budget central, des collectivités locales, des entreprises et d’autres sources légales, avec un soutien minimal de 170 millions de dôngs par maison. Entre fin octobre et fin novembre 2025, le Centre et les Hauts plateaux du Centre ont subi des intempéries d’une ampleur exceptionnelle : pluies diluviennes, typhons successifs, inondations historiques et glissements de terrain, causant de lourds dégâts humains, matériels et infrastructurels, notamment en matière de logement.

Selon le général de brigade Trân Thanh Hai, commandant adjoint de la Ve Région militaire, la campagne repose sur une coordination étroite avec les comités du Parti et les administrations locales afin d’identifier précisément les besoins de chaque foyer et de lever les obstacles techniques. Cette course contre la montre vise à permettre aux victimes des inondations de célébrer le Têt dans des logements sûrs, réaffirmant l’image du "soldat de l’Oncle Hô" comme pilier indéfectible de la sécurité sociale et humaine du Vietnam en temps de crise.

À l’approche du Têt 2026, la "Campagne Quang Trung" se poursuit à un rythme soutenu dans la ville de Huê (Centre), afin d’aider les habitants touchés par les inondations à retrouver des conditions de vie décentes.

Dans les communes de Lôc An et de Khe Tre, soldats et autorités locales travaillent sans relâche à la construction et à la réparation de logements destinés aux familles les plus vulnérables, notamment aux personnes âgées ayant perdu leur habitation ou vivant dans des conditions précaires. De nombreuses familles bénéficient à la fois d’aides financières substantielles et du soutien direct des forces armées, engagées sur le terrain comme de véritables ouvriers.

L’objectif est clair : permettre aux sinistrés d’emménager dans leurs nouveaux logements avant le Têt, afin qu’aucune famille ne soit contrainte de célébrer la fête dans des conditions difficiles.

Au-delà de l’aide matérielle, cette campagne renforce la confiance de la population, illustre l’esprit de solidarité nationale et fait naître l’espoir d’un printemps paisible pour les habitants de l’ancienne capitale impériale.

Lancée le 1er décembre 2025 sur instruction du Premier ministre Pham Minh Chinh, la "Campagne Quang Trung" vise à garantir un logement sûr aux familles sinistrées avant le Nouvel An lunaire.

Portant le nom du héros national Quang Trung (1753-1792), célèbre pour sa marche éclair décisive, la campagne symbolise une action rapide, efficace et résolue au service du peuple. Elle fixe des objectifs précis : achever toutes les réparations d’ici le 31 décembre et terminer la reconstruction des maisons effondrées ou emportées par les eaux avant le 31 janvier 2026.

Photo : Tiên Luong/CVN

Luong Quân/CVN