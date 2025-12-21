Hanoï dopée par un essor touristique inédit

Portée par l’élan du 80 e anniversaire de la Fête nationale, des visas assouplis et de nouveaux produits touristiques, Hanoï enregistre en 2025 une fréquentation historique, dopant ses recettes et renforçant sa position parmi les grandes destinations asiatiques.

L’année 2025 marque une percée spectaculaire pour le tourisme de Hanoï, la ville ayant accueilli 30,94 millions de visiteurs en seulement 11 mois, soit 99,8 % de son objectif annuel et dépassant le record de 29 millions établi en 2019. Cette hausse de 22 % par rapport à la même période en 2024 est jugée sans précédent et résulte d’une combinaison d’éléments : l’effet de la célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale, des politiques de visa assouplies, des infrastructures de transport favorables, ainsi qu’une série de nouveaux produits et événements touristiques.

Photo : VNA/CVN

Selon les experts, les événements de célébration de la Fête nationale ont servi de “coup de pouce en or“ pour dynamiser le tourisme de la capitale. Les défilés militaires spectaculaires du 2 septembre, associés aux concerts géants et aux activités culturelles organisées durant les jours fériés, ont créé une atmosphère festive exceptionnelle attirant des millions de visiteurs. Nombre de voyageurs peu habitués à se rendre dans le Nord ont choisi Hanoï comme destination privilégiée. C’est le cas de Hà An, 25 ans, venue depuis Hô Chi Minh-Ville à quatre reprises en un an pour profiter de l’ambiance unique de la fête.

Grâce à cet engouement, Hanoï a accueilli près de 2,1 millions de visiteurs en seulement quatre jours, soit trois fois plus que l’année précédente, pour un chiffre d’affaires estimé à 4.500 milliards de dôngs, en hausse de 80%. La demande explosive a entraîné une saturation des hébergements. Les plateformes de réservation en ligne ont enregistré une hausse de presque 400% des recherches liées à Hanoï au troisième trimestre. Les hôtels 3–5 étoiles tels que Meliá, Novotel Thái Hà ou Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ont affiché un taux d’occupation de 90 à 100% durant les pics de fréquentation. À l’échelle de la ville, le taux moyen d’occupation a atteint 83%, soit 23 points de plus que l’année précédente.

Au-delà de l’effet des célébrations de la Fête nationale, la politique de visa assouplie constitue un moteur de croissance durable, attirant un tourisme de meilleure qualité. L’extension du e-visa à l’ensemble des pays, l’exemption de visa pour 12 nations supplémentaires et la prolongation de l’exemption jusqu’en 2028 pour 12 autres ont fortement stimulé les marchés lointains. Le nombre de voyageurs européens (Royaume-Uni, France, Allemagne) et indiens a ainsi augmenté de 35 à 40% par rapport à 2024. Ces visiteurs séjournent plus longtemps et combinent Hanoï avec des circuits vers Ha Long, Sa Pa ou Ninh Binh. Cela a permis d’accroître de plus de 20% les recettes touristiques sur 11 mois, même si le nombre total de visiteurs n’a progressé que d’environ 7% par rapport à 2019.

Hanoï bénéficie également d’infrastructures aériennes développées, constituant avec Hô Chi Minh-Ville l’un des deux grands hubs du pays. En 2025, la capitale a accueilli près de 7,1 millions de visiteurs internationaux en 11 mois, dépassant le total de 2024 et atteignant de nouveau le niveau de 2019, un seuil que plusieurs autres destinations n’ont pas encore retrouvé.

Photo : VNA/CVN

La diversification des produits touristiques constitue un autre facteur essentiel pour fidéliser les visiteurs. Au lieu des simples visites de monuments en journée, les touristes sont de plus en plus attirés par les activités nocturnes : visites du Temple de la Littérature, de la Citadelle impériale de Thang Long ou de l’ancienne prison de Hoa Lo. Les grands événements tels que le Festival d’Automne, le Festival de l’Ao dài ou la Foire d’Automne de Dông Anh attirent des foules immenses, parfois jusqu’à un demi-million de personnes par jour, contribuant à faire de Hanoï une véritable “City of Events“.

Une capitale prête à changer d’échelle

Les espaces touristiques se sont également étendus vers la périphérie. Les villages artisanaux comme Bát Tràng ou Van Phuc, ainsi que les circuits d’agrotourisme ou de découverte des zones fluviales et rurales, gagnent en popularité, allégeant la pression sur le centre-ville et enrichissant l’expérience culturelle des visiteurs.

Sur la scène internationale, Hanoï continue d’affirmer son statut. En 2025, elle a été doublement récompensée par les World Travel Awards : “Meilleure destination urbaine d’Asie“ et “Meilleure destination urbaine d’Asie pour les courts séjours“. Des magazines prestigieux comme Condé Nast Traveler ou Lonely Planet l’ont inscrite parmi les destinations incontournables, amplifiant sa visibilité mondiale.

Photo : VNA/CVN

Malgré ces résultats remarquables, le tourisme de la capitale reste exposé aux aléas climatiques. Les inondations et tempêtes du Nord au troisième trimestre ont perturbé certains circuits vers le Centre ou les régions montagneuses. Grâce à une bonne coordination avec Ninh Bình, Bac Ninh et Phu Tho, Hanoï s’est néanmoins imposée comme un point de transit sûr, parvenant à maintenir la fréquentation.

Avec cette dynamique positive, Hanoï devrait clôturer l’année 2025 avec environ 33,5 millions de touristes, dépassant largement l’objectif initial. Cela constitue une base solide pour atteindre l’an prochain les 35,8 millions de visiteurs et 160 000 milliards de dôngs de recettes.

Pour renforcer sa compétitivité, la ville continue d’améliorer ses infrastructures, de développer des produits touristiques identitaires fondés sur la culture et la nature, et d’élargir ses offres vers le tourisme MICE ou le bien-être. La stratégie 2026 met l’accent sur la transformation numérique, l’application de l’IA et du Big Data dans la gestion et la promotion, ainsi que sur l’organisation de grands événements tels que le Festival des Cadeaux, le Festival de l’Ao dài, le Festival d’Automne et le programme du Nouvel An.

Selon les experts, la dynamique actuelle pourrait permettre à Hanoï d’atteindre ses objectifs de 2026 dès cette année.

XUÂN HOÀNG/CVN