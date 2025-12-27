La première Foire de printemps attendue début février 2026

Le Département de la promotion du commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a annoncé le plan d’organisation de la première Foire de printemps de 2026, prévue du 4 au 8 février 2026 au Centre d’exposition du Vietnam (VEC) à Đông Anh, Hanoï.

Photos : VNA/CVN

La Foire de printemps sera organisée dans le complexe de la maison d’exposition Kim Quy (Tortue d'Or), sur plus de 100.000 m². Elle comprendra 10 halls d’exposition, chacun d’environ 10.000 m², sans compter un espace d’exposition en plein air.

Les différentes zones seront aménagées de manière variée, combinant activités commerciales, promotion de produits, expériences culturelles et divertissements pour le public avant le Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval.

L’un des points d’orgue sera l’exposition internationale sur la chaîne de valeur des secteurs du textile-habillement, de la chaussure, du bois et de l’artisanat (VIVC 2026), organisée sous la direction du ministère de l’Industrie et du Commerce. Avec le message "De la matière première au marché - Une chaîne de valeur complète", cette exposition vise à connecter les entreprises de production, les fournisseurs de matières premières et d’accessoires, les fabricants de machines et d’équipements, les distributeurs ainsi que les acheteurs mondiaux.

Il s’agit d’un forum B2B d’envergure internationale, destiné à promouvoir une chaîne de valeur intégrale pour les secteurs du textile-habillement, de la chaussure, du bois, de l’artisanat et de la décoration intérieure et extérieure, allant du design et des matières premières à la production et à la consommation.

La zone "Printemps en famille - Consommation pour le Têt", placée sous la direction du ministère de l’Industrie et du Commerce, présentera des produits destinés aux achats de la période du Têt. L’accent sera mis sur les biens de consommation, les aliments traditionnels du Têt, les cadeaux, ainsi que les articles de décoration pour la maison. Cette zone offrira également un espace d’expérience mêlant shopping et loisirs pour les familles.

Pour sa part, la zone "Produits agricoles vietnamiens - Rayonnement des couleurs du printemps", organisée par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, présentera des produits agricoles, alimentaires, des produits OCOP (À chaque commune son produit, ndlr) et des articles artisanaux représentatifs des villages de métiers. Ce secteur présentera aussi des modèles de production, de transformation et de consommation de produits agricoles propres, traçables, orientés vers une production et une consommation vertes et durables.

Le pôle "Printemps du pays natal - Produits des quatre régions" sera réservé aux provinces et villes participantes. Chaque stand local s’étendra sur environ 250 m². Les collectivités y présenteront des produits agricoles propres, des spécialités régionales, des produits OCOP, ainsi que des produits bénéficiant de marques collectives, de certifications et d’indications géographiques, associés à des expériences culturelles et culinaires typiques du Têt de chaque région.

La zone "Quintessence de la culture vietnamienne", prise en charge par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, mettra en valeur et commercialisera des produits emblématiques des 12 industries culturelles, en lien avec le thème du Têt traditionnel et du printemps de l’année lunaire du Cheval.

Cet espace retracera l’atmosphère du Têt vietnamien à travers des activités artistiques, des spectacles, la gastronomie, la mode, l’artisanat, le cinéma, la musique, le théâtre et les jeux traditionnels, avec pour objectif de promouvoir les marques culturelles vietnamiennes.

Par ailleurs, l’espace "Couleurs du printemps vietnamien - Fleurs, plantes ornementales et décorations du Têt", réalisé par le Comité populaire de la ville de Hanoï en coopération avec l’Association vietnamienne des plantes ornementales et l’Association des villages de métiers du Vietnam, présentera une grande variété de fleurs, plantes ornementales, bonsaïs, pêchers, abricotiers, kumquats, ainsi que des produits de décoration du Nouvel An lunaire, des objets artisanaux et des articles de feng shui.

Hô Chi Minh-Ville a été choisie comme localité à l’honneur de la Foire de printemps 2026. L’espace d’exposition, placé sous la coordination du Comité populaire municipal, présentera une vue d’ensemble des réalisations en matière de développement économique, industriel, commercial, financier, d’innovation, de culture et de tourisme local, tout en mettant en avant la vision d’une métropole intelligente, durable et riche en identité. Cet espace proposera également des activités artistiques, des échanges culturels et des expériences du Têt du Sud.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thu Thuy, vice-directrice du Centre de soutien à la promotion du commerce et de l’investissement (Département de la promotion du commerce), a indiqué qu’à la suite du succès de la première Foire d’automne, de nombreuses entreprises avaient déjà pris contact pour "réserver leur place" pour les événements suivants.

Photo : ST/CVN

Bien que la première Foire de printemps n’ait officiellement ouvert les inscriptions que depuis le 22 décembre, le nombre d’entreprises inscrites est déjà presque complet, témoignant de l’attractivité et de la valeur concrète que la foire apporte à la communauté des entreprises.

Les entreprises sont invitées à consulter les informations officielles relatives à la Foire de printemps sur le site de l’Agence de promotion du commerce (vietrade.gov.vn), ainsi que sur le site officiel dédié à l’événement (vnf.vietrade.gov.vn), et à procéder à une inscription anticipée en fournissant des informations et des dossiers complets conformément aux instructions.

La Foire de printemps est ouverte aux entreprises, coopératives et organisations de promotion commerciale opérant dans les secteurs concernés. Il est prévu que l’État apporte un soutien financier, notamment pour les frais de location de l’espace, de construction de stands standards (un stand par entreprise) ainsi que d’autres coûts communs.

Auparavant, afin de renforcer l’efficacité des activités de promotion commerciale, de stimuler la consommation intérieure, d’élargir les marchés d’exportation et de promouvoir la marque nationale du Vietnam, le 3 novembre 2025, lors de la cérémonie de clôture de la première Foire d’automne, le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce de proposer l’organisation de foires nationales annuelles, avec pour objectif de s’ouvrir progressivement à l’international.

Photo : VNA/CVN

Lors du séminaire intitulé 'Élever les foires commerciales au rang de canal de promotion du commerce et d’investissement économique national', Vu Bá Phú, directeur du Département de la promotion du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce), a indiqué qu’à partir de la Foire d’automne récemment organisée, le ministère a élaboré un projet de chaîne de foires pour les cinq prochaines années.

Tuê My/CVN