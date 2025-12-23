SEA Games 33 : pari gagnant du sport vietnamien

La délégation vietnamienne a terminé 3 e au classement général des SEA Games 33, disputés du 9 au 20 décembre en Thaïlande, avec 87 médailles d’or, 81 d’argent et 110 de bronze. Portée par des disciplines olympiques et une relève prometteuse, elle confirme une efficacité remarquable.

Photo : VNA/CVN

La performance prend d’autant plus de relief que la délégation vietnamienne n’était que la 6e du plateau par le nombre d’athlètes engagés aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33). En incluant les sportifs financés sur fonds privés, le Vietnam alignait 841 compétiteurs, loin derrière la Thaïlande (1.530), l’Indonésie (1.020), les Philippines (1.157), la Malaisie (1.192) et Singapour (976). Malgré un effectif réduit et l’absence de plusieurs disciplines fortes au programme, les Vietnamiens ont conservé leur place dans le Top 3, preuve d’une efficacité remarquable, nourrie par la rigueur et la combativité du groupe.

Le directeur adjoint de l’Administration nationale des sports et chef de la délégation vietnamienne, Nguyên Hông Minh, retient un fait saillant : la moisson des sports olympiques. Ces disciplines concentrent 59 titres, soit près de 70% du total. En ajoutant les sept ors du karaté et du sepak takraw, les filières ciblées en vue des Jeux olympiques et des Jeux asiatiques cumulent 66 médailles d’or, soit 76,7% du butin national.

Le tir sportif a incarné cette dynamique. Trinh Thu Vinh a signé une prestation majuscule avec deux titres individuels, deux sacres par équipes et quatre records des SEA Games. Nguyên Thuy Trang a complété ce tableau en décrochant l’argent en individuel, deux argents par équipes et trois records battus. L’athlétisme a également frappé fort : le relais mixte 4 x 400 m (Lê Ngoc Phuc, Nguyên Thi Hang, Nguyên Thi Ngoc, Ta Ngoc Tuong) a nettement abaissé le record des Jeux. Les têtes d’affiche ont répondu présent, qu’il s’agisse de Nguyên Huy Hoàng, Pham Thanh Bao et Trân Hung Nguyên en natation, de Nguyên Thi Oanh en athlétisme, ou encore de Nguyên Van Khanh Phong et Dang Ngoc Xuân Thiên en gymnastique artistique.

Photo : VNA/CVN

Autre motif de satisfaction, l’émergence de la jeune garde. En natation, Nguyên Quang Thuân, Trân Quôc Van, Mai Trân Tuân Anh et Duong Van Hoàng Quy ont signé des progrès significatifs. En athlétisme, Lê Thi Câm Tu, Bùi Thi Kim Anh, Vu Ngoc Khanh et Ta Ngoc Tuong se sont distingués, confirmant l’existence d’un vivier capable d’alimenter la sélection à court et moyen termes.

Selon la direction de la délégation vietnamienne, ces SEA Games 33 actent une transition générationnelle dans de nombreux sports, en particulier dans les disciplines phares. Certains jeunes, encore sans médaille d’or, affichent des performances proches du sommet, de quoi justifier un investissement prioritaire à moyen terme.

En athlétisme, la relève de Nguyên Thi Oanh se dessine avec Lê Thi Tuyêt et Bùi Thi Ngân, tandis que Lê Thi Câm Tu émerge sur les distances de vitesse. L’athlétisme vietnamien entend aussi capitaliser sur ses points forts en relais (hommes, femmes et mixte 4 x 400 m), des épreuves où la densité du groupe et le niveau actuel permettent d’ambitionner des podiums aux Jeux asiatiques, voire une qualification directe pour les Jeux olympiques.

En natation, une stratégie d’investissement adaptée est jugée nécessaire pour la génération montante : Nguyên Thuy Hiên, Nguyên Quang Thuân, Trân Quôc Van, Mai Trân Tuân Anh et Duong Van Hoàng Quy. L’association de l’expertise d’entraîneurs étrangers et de stages internationaux par cycles commence déjà à porter ses fruits, avec l’espoir de faire émerger de nouveaux talents dans le sillage de Nguyên Thi Anh Viên.

En lutte libre masculine, les Vietnamiens ont dominé la compétition. Pham Nhu Duy a remporté l’or dans les moins de 57 kg après une victoire convaincante 10-1 contre son adversaire philippin en finale. Nguyên Huu Dinh (-65 kg) a ensuite décroché l’or, en battant le champion des SEA Games 32, le Philippin Tubor Romil, sur le score de 10-1.

Photo : VNA/CVN

Plus impressionnant encore, Cân Tât Du (-74 kg) a confirmé son statut légendaire en lutte vietnamienne en remportant l’or. Il a vaincu l’Indonésien Daniel Gabriel Thomas en seulement 32 secondes, s’assurant ainsi son sixième titre aux Jeux d’Asie du Sud-Est.

En gymnastique aérobique, l’équipe vietnamienne composée de Hoàng Gia Bao, Phan Thi Uyên Nhi, Truong Ngoc Diêm Hang, Nguyên Chê Thanh et Dang Chi Bao a décroché l’or par équipe.

En boxe, Hà Thi Linh a remporté l’or dans la catégorie des moins de 60 kg femmes après une victoire aux points contre une Thaïlandaise en finale. Pendant ce temps, Nguyên Huyên Trân s’est inclinée face à une adversaire thaïlandaise en finale des moins de 57 kg et a dû se contenter de la médaille d’argent.

Le volley-ball féminin, sport spectaculaire suivi de près au Vietnam comme à l’international, a suscité des regrets après la courte et émouvante défaite de la sélection vietnamienne face à la Thaïlande, pays hôte. De cette rencontre, un constat s’impose chez les spécialistes : le Vietnam a un vrai potentiel. Malgré le rang mondial de la Thaïlande (14e), les Vietnamiennes ont tenu la dragée haute.

La sélection s’appuie sur une génération talentueuse, au niveau des meilleures Européennes, à l’image de Trân Thi Thanh Thuy et Trân Thi Bich Thuy. Plusieurs clubs féminins investissent désormais sur des bases solides. Les performances récentes de l’équipe nationale laissent espérer une montée en puissance de l’investissement, avec à la clé une vraie capacité à jouer les médailles sur la scène continentale, voire à viser une qualification olympique.

Badminton, tennis de table et haltérophilie figurent parmi les disciplines olympiques les plus adaptées au gabarit des athlètes vietnamiens et bénéficient d’un public fidèle. Reste que les derniers résultats interrogent. En badminton, la N°1 vietnamienne Nguyên Thùy Linh, tête de série N°4 en simple dames, a chuté dès le premier tour. En tennis de table, la sélection n’a pas décroché l’or attendu. En haltérophilie, le Vietnam a manqué ses épreuves de prédilection dans les catégories légères. Autant d’échecs à analyser en profondeur, pour que fédérations et autorités sportives en tirent les enseignements nécessaires et relèvent le niveau d’exigence.

La victoire palpitante (3-2) du Vietnam face à la Thaïlande en finale du football masculin des moins de 22 ans, tenue le 18 décembre au soir, lui a permis de décrocher la précieuse médaille d’or et a suscité de vives réactions dans les médias régionaux et internationaux. En décrochant cette médaille d’or, il marque son grand retour au sommet du football régional.

Les médias thaïlandais n’ont pas caché leur immense déception après cette défaite à domicile, qualifiée de véritable tragédie sportive. Malgré la déception, ils ont reconnu le mérite du Vietnam. Siam Sport a salué la tactique audacieuse de l’entraîneur sud-coréen Kim Sang Sik, dont les ajustements en seconde période ont permis aux Vietnamiens de prendre le contrôle total de la rencontre.

Photo : VNA/CVN

Plusieurs médias régionaux et internationaux ont également salué les joueurs vietnamiens. Les médias indonésiens et malaisiens ont mis en avant leur combativité et leur sang-froid, tandis que la presse sud-coréenne a salué le retour du “miracle Kim Sang Sik”, les U22 vietnamiens reconquérant le titre de champion d’Asie du Sud-Est de football masculin après quatre ans d’attente.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé le 18 décembre une lettre de félicitations au staff technique et aux joueurs et joueuses des équipes masculine de football U22 et féminine de futsal aux SEA Games 33.

Le chef du gouvernement a rappelé que l’année 2025 marque une étape particulièrement réussie pour le football vietnamien, avec notamment le titre régional de l’équipe nationale masculine en janvier, un troisième sacre consécutif au Championnat d’Asie du Sud-Est U23 en juillet, la médaille d’argent de l’équipe nationale féminine de football, ainsi que les deux médailles d’or remportées ce jour par l’équipe U22 masculine et l’équipe féminine de futsal. Selon lui, chaque match a illustré l’identité des “Guerriers à l’étoile d’or”, faite de courage, de détermination et d’aspiration à se hisser toujours plus haut.

Photo : VNA/CVN

Il a hautement apprécié l’engagement constant des staffs techniques et des athlètes, tout en remerciant les agences et organisations concernées et, surtout, les millions de supporters pour leur soutien indéfectible.

Pour l’avenir, le Premier ministre a chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de poursuivre la coordination avec la Fédération vietnamienne de football afin de concentrer les investissements, créer des conditions favorables et améliorer la qualité professionnelle et la compétitivité des équipes nationales, en vue de nouveaux succès aux niveaux régional, continental et international.

Il s’est dit convaincu que les staffs techniques et l’ensemble des équipes nationales de football du Vietnam continueraient de promouvoir l’esprit de solidarité, d’unité et de détermination, de préserver la confiance, le sens de l’engagement, de la responsabilité et du fair-play, afin de défendre avec honneur les couleurs nationales, de répondre à l’affection et à la confiance des supporters et de la population, et d’apporter la gloire au pays.

