SEA Games 33 : confiance et détermination pour franchir un cap

Avec une préparation minutieuse, le Vietnam aborde les 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en confiance, déterminé à confirmer sa place parmi les meilleurs et à écrire de nouveaux chapitres de fierté pour le sport national.

Photo : VNA/CVN

Le 9 décembre au soir, la volleyeuse Lê Thanh Thuy et le karatéka Lê Minh Thuân ont porté haut le drapeau national et mené la délégation vietnamienne lors de la cérémonie d’ouverture des SEA Games 33, organisée à Bangkok, en Thaïlande. Sourires éclatants et pas assurés, tout le monde se disait prêt pour la chasse à l’or.

“Nous disputerons les épreuves avec l’état d’esprit le plus élevé et une détermination totale pour les couleurs du pays. Nous ferons tout pour atteindre les objectifs fixés”, affirme Nguyên Hông Minh, directeur adjoint de l’Administration des sports et chef de la délégation vietnamienne.

Lors des deux dernières éditions, le pays a dominé le tableau des médailles. Record à domicile aux SEA Games 31 avec 205 titres, puis nouvelle première place au Cambodge avec 136 médailles d’or. Une série qui fixe la barre très haut, d’autant que cette édition est pensée comme un tremplin vers des objectifs continentaux et mondiaux.

Aux SEA Games 33, la délégation vietnamienne compte 1.165 membres, dont 842 athlètes, 189 entraîneurs et 19 experts. Elle participe à 47 des 66 disciplines au calendrier de compétition. Sa feuille de route initiale visait de 80 à 100 médailles d’or. Mais lors de la cérémonie de départ tenue le 28 novembre à Hanoï, Nguyên Hông Minh a placé l’ambition plus haut : entre 90 et 110 titres.

Certains redoutent une pression accrue sur chaque équipe. Les cadres répondent avec confiance, forts d’une préparation au long cours. Ils abordent ces jeux sans peur et vont tout donner pour l’honneur national. Le quota de médailles d’or sert à la fois de cap à atteindre et de test de caractère après deux années de préparation intensive.

À 19 ans, Nguyên Quang Thuân a décroché, le 12 décembre au soir, sa première médaille d’or aux SEA Games et établi un nouveau record du 400 m x 4 nages, une performance qui a tiré des larmes à sa grande sœur, Anh Viên, l’une des sportives les plus titrées du pays avec 25 médailles d’or lors de ce rendez-vous régional.

“Je sais exactement par quoi tu es passé. Tu as travaillé dur pendant dix ans, et aujourd’hui tes efforts sont enfin récompensés. Toute la famille est très fière de toi. Continue, ce n’est que le début. Je crois sincèrement que le meilleur est devant toi”, a écrit Anh Viên dans un message bouleversant à son cadet.

Aligné en ligne d’eau numéro 5, Nguyên Quang Thuân a pris les devants d’emblée et maintenu un tempo élevé. Il a creusé l’écart sur la brasse puis le crawl, ses points forts, pour s’imposer en 4’19’’98, effaçant la marque des SEA Games (4’20’’65) détenue par son aîné en équipe, Trân Hung Nguyên.

S’il ne découvrait pas l’événement, le jeune nageur signe là son avènement, record à la clé. “Je ne pensais pas aux records avant la course. Je me suis juste dit de faire de mon mieux. Mon objectif était de repousser mes limites et de tout donner à chaque épreuve”, a confié Quang Thuân. Et d’ajouter : “Battre le record d’une seconde pleine, surtout celui d’un grand nageur comme mon aîné Hung Nguyên, c’est le fruit d’un entraînement acharné. Je sais que la route est encore longue. Ce n’est que ma première médaille d’or après trois participations”.

Quang Thuân a aussi évoqué la pression et l’inspiration d’être le frère de l’icône de la natation vietnamienne. “Avec la réputation et le palmarès de ma sœur aux SEA Games, je sais que je suis encore loin derrière, a-t-il admis. Mais ce n’est pas un fardeau. C’est une motivation”.

Photo : VNA/CVN

En athlétisme, la combinaison entre membres chevronnés et jeunes pousses a porté le pays au sommet des SEA Games 33. L’équipe du relais 4 x 400 m mixte, composée de Nguyên Thi Ngoc, Nguyên Thi Hang, Ta Ngoc Tuong et Lê Ngoc Phuc, a livré une prestation de haut vol, décrochant l’or et pulvérisant le record des Jeux, le 13 décembre au soir, au stade Supachalasai.

Dans une course réduite à trois nations (le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines), les Vietnamiens ont frappé fort pour l’emporter en 3’15’’07. Ils ont nettement battu l’ancien record régional de 3’19’’29, détenu par la Thaïlande depuis les SEA Games 32.

Photo : VNA/CVN

“Je n’ai pensé qu’à courir à fond, je sentais l’adversaire tout près. Quand j’ai vu au tableau que l’équipe avait battu le record des SEA Games, j’ai été submergée de joie. Nous sommes une composition entièrement nouvelle : je suis la plus âgée, mes coéquipiers sont très jeunes et progressent vite. Courir avec eux est un immense bonheur”, a partagé Nguyên Thi Hang.

Dans la matinée du 14 décembre, l’équipe de tir sportif du Vietnam a enchaîné deux titres et signé de nouveaux records régionaux, sur le pistolet à air 10 m par équipes dames, puis sur le pistolet à air 10 m individuel dames, confirmant sa mainmise régionale.

Sur l’épreuve par équipes, l’un des points forts du tir du pays aux SEA Games 33, le trio Nguyên Thuy Trang, Trinh Thu Vinh et Triêu Thi Hoa Hông a dominé les débats. Avec un total de 1.711 points, il a décroché l’or et effacé le record des jeux.

Cette performance col-lective propulse aussi Nguyên Thuy Trang et Trinh Thu Vinh en tête des qualifications indi-viduelles. Ces deux tireuses se hissent dans le Top 8 pour la finale du pistolet à air 10 m.

Photo : VNA/CVN

Portée par l’élan, Trinh Thu Vinh s’illustre encore en finale individuelle : tir régulier, nerfs solides, et une victoire avec 242,7 points, synonyme de nouveau record des SEA Games. Dans son sillage, Nguyên Thuy Trang signe l’argent avec 241,7 points. Un doublé or-argent net et sans bavure pour le tir vietnamien.

Se poursuivant jusqu’au 20 décembre, les SEA Games 33 mettent en jeu un total de 574 ensembles de médailles. En intégrant 37 disciplines olympiques au calendrier de compétition, la Thaïlande marque une étape décisive dans l’alignement de la compétition sur les standards internationaux, offrant ainsi une plateforme solide de préparation aux athlètes d’Asie du Sud-Est pour les grandes arènes mondiales.

Phuong Nga/CVN