Résolution 57

Industrie 4.0 au Vietnam : moteur pour la croissance des entreprises

Porté par le ministère des Sciences et des Technologies, le programme "Soutien à la recherche, au développement et à l’application des technologies de l’industrie 4.0" accompagne les entreprises vietnamiennes dans leur transition digitale et stimule leur compétitivité.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte de concurrence mondiale intense et de mutations technologiques rapides, l’investissement dans l’industrie 4.0 est devenu un impératif stratégique pour les économies modernes souhaitant rester compétitives et attractives.

Au Vietnam, où plus de 85% des entreprises sont des PME, l’accès à ces innovations représente un enjeu d’autant plus crucial pour soutenir leur croissance, renforcer leur résilience et améliorer leur productivité face aux marchés internationaux.

Malgré une industrialisation accélérée, la productivité du travail au Vietnam reste inférieure à celle des pays de l’ASEAN-4 (Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande). De nombreux secteurs manufacturiers stratégiques demeurent largement dépendants de la main-d’œuvre, tandis que le niveau d’automatisation et de digitalisation reste limité. L’adoption de robots, de capteurs intelligents ou de plateformes de données demeure encore marginale et varie fortement selon les entreprises et les secteurs.

La 4e révolution industrielle - intelligence artificielle (IA), big data (mégadonnées), Internet des objets (IdO), blockchain (chaîne de blocs), cloud computing (informatique en nuage), robotique et automatisation - offre pourtant des opportunités concrètes de combler cet écart. Cependant, les coûts d’investissement élevés, la pénurie de personnel technique qualifié et l’absence de modèles de référence fiables freinent encore la transition technologique de nombreuses entreprises vietnamiennes.

Promouvoir les technologies clés

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, la mise en place du programme "Soutien à la recherche, au développement et à l’application des technologies de l’industrie 4.0" s’impose comme un levier indispensable. Il se concentre sur deux axes : l’aide à la R&D et l’accompagnement des entreprises à l’application des technologies 4.0 dans la production, la gestion et les services.

Dans le premier, les technologies prioritaires incluent l’IA, la vision par ordinateur, l’apprentissage profond, le traitement du langage naturel, les capteurs intelligents, l’IdO, le contrôle automatique, le jumeau numérique, la robotique collaborative, la blockchain et le cloud computing.

De nombreux projets ont été déployés pour apporter des solutions concrètes aux secteurs industriels, agricoles, logistiques, de la santé, des villes intelligentes et des services publics. Parmi les réalisations notables, les "usines intelligentes à la vietnamienne" combinent robotisation, chaînes automatisées et capteurs intégrés. L’IA et la vision par ordinateur ont permis de réduire les défauts de production de 30 à 50%, de raccourcir les cycles de contrôle et d’améliorer la stabilité des lignes.

Certaines entreprises ont développé des jumeaux numériques pour simuler l’ensemble de leur chaîne de fabrication, anticiper les pannes, optimiser la maintenance et réduire considérablement les temps d’arrêt imprévus des machines. Ces résultats démontrent que la production intelligente n’est plus un concept abstrait, mais qu’elle peut être pleinement adaptée aux sociétés vietnamiennes.

Ce programme ne se limite pas à l’industrie manufacturière. Il a également entraîné des transformations majeures dans l’agriculture de haute technologie, où l’IdO et l’IA permettent une gestion pilotée par les données, améliorant la productivité des cultures maraîchères, fruitières, florales et aquacoles.

Un soutien financier et technique double

Dans la logistique et la chaîne d’approvisionnement, où la pression sur les coûts et la rapidité de livraison est importante, le programme a favorisé le déploiement de nombreuses solutions technologiques moder-nes telles que les entrepôts intelligents, l’identification des produits par radiofréquence (RFID), les capteurs de température pour le stockage frigorifique, les systèmes d’optimisation des itinéraires et les plateformes de gestion de flotte. Ces innovations ont permis de réduire les pertes, de mieux contrôler les stocks et d’accélérer les délais de traitement des commandes de 20 à 30%.

L’un des points forts du programme est son mécanisme de soutien “double” : il combine soutien financier à la R&D et assistance technique aux entreprises lors de la mise en œuvre des projets. Outre des financements, les sociétés bénéficient aussi de l’expertise d’instituts de recherche, d’universités et de spécialistes pour développer, tester et évaluer l’efficacité des solutions.

De plus, le programme contribue à la mise en place de plateformes digitales au service de la transformation numérique nationale. Certains résultats de recherche ont été intégrés à des systèmes d’analyse des données locales, de gestion urbaine intelligente, de surveillance de la qualité de l’air et du trafic.

Malgré ces succès, le programme doit encore surmonter des disparités technologiques entre entreprises, un investissement limité dans les technologies de base et une pénurie de personnel qualifié.

Pour renforcer sa durabilité, le ministère des Sciences et des Technologies a jugé nécessaire de développer la formation 4.0, de perfectionner les normes techniques, d’élargir le réseau d’experts et de promouvoir des mécanismes de co-investissement entre l’État et les entreprises.

Vân Anh/CVN