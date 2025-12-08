Tây Ninh doit exploiter ses atouts pour réaliser une percée de développement

En marge de la cérémonie d'inauguration de la paire de postes-frontières internationaux Tân Nam - Meun Chey, le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé le 8 décembre avec la permanence Comité du Parti provincial de Tây Ninh sur la situation socioéconomique de 2025, les orientations pour 2026 et les propositions visant à accélérer le développement durable de la province.

Photo : VNA/CVN

La nouvelle province de Tây Ninh, qui regroupe les anciennes provinces de Tây Ninh et Long An, couvre plus de 8 500 km² et compte environ 3,25 millions d'habitants.

Elle possède une frontière terrestre d'environ 369 km avec le Cambodge et se classe au 10ᵉ rang national en termes de taille économique. En 2025, les 14 objectifs majeurs fixés par cette province devraient tous être atteints ou dépassés.

Le Premier ministre a souligné que Tây Ninh possède des atouts "distinctifs et compétitifs". Il a indiqué que Tây Ninh constitue une passerelle importante, reliant le pays à l'international grâce à quatre postes-frontières, servant de point de transit entre les régions et soutenant le développement industriel. Il a également souligné que la province bénéficie de conditions particulièrement favorables et d'un vaste potentiel de croissance.

Pham Minh Chinh a félicité les efforts de l'organisation du Parti, des autorités, de l'armée et de la population de Tây Ninh, tout en indiquant certaines limites : infrastructures stratégiques encore insuffisantes, difficultés dans la consommation agricole, lenteur dans la libération du foncier, manque de main-d'œuvre qualifiée et application encore modeste de la science, de la technologie et du numérique.

Le Premier ministre a demandé à Tây Ninh de renforcer la solidarité pour assurer un développement rapide et décisif, visant une croissance à deux chiffres, tout en améliorant les politiques sociales, en soutenant les personnes vulnérables et en réglant les difficultés accumulées afin de bâtir une frontière de paix, de coopération et d'amitié.

Il a fixé pour objectif une croissance du produit régional brut (PRB) de 10 à 10,5% en 2026, à maintenir durablement les années suivantes, en demandant la mise en œuvre efficace et accélérée de la planification provinciale ajustée pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, ainsi que le développement de chaînes industrielles et urbaines liées au corridor économique transasiatique.

Photo : VNA/CVN

Il a également insisté sur l'application efficace du plan directeur de la zone économique du poste-frontière de Môc Bài à Tây Ninh. Ces plans doivent être déployés rapidement et adoptés au plus tard en janvier 2026.

Le chef du gouvernement a également insisté sur l'amélioration de l'environnement des affaires ; la nécessité d'encourager l'investissement au Cambodge et de promouvoir les paiements en monnaies locales entre les deux pays ; le développement de la science, de l'innovation et de la transformation numérique ; et la préparation du lancement d'un parc high-tech et d'un centre d'innovation au premier trimestre 2026.

Tây Ninh devra en parallèle renforcer les politiques de protection sociale, développer le logement pour les groupes vulnérables, améliorer la résilience climatique, moderniser les ouvrages hydrauliques et optimiser l'exploitation du réservoir de Dâu Tiêng.

En outre, la province doit accorder la priorité au projet de route reliant les centres des deux anciennes provinces de Long An et de Tây Ninh, à la construction d'un pont sur l'axe menant au poste-frontière international de Tân Nam, ainsi qu'au renforcement de la décentralisation en matière d'investissement.

Concernant les difficultés liées à la centrale électrique au GNL de Long An, le chef du gouvernement a chargé le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son de travailler avec les parties concernées afin de trouver une solution conforme à la législation et fondée sur le principe des "bénéfices équilibrés et des risques partagés".

VNA/CVN