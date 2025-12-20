Afflux historique de touristes au Vietnam

Le 15 décembre, le Vietnam a accueilli son 20 millionième visiteur international de 2025, franchissant un cap jamais atteint en 65 ans de développement touristique. Un seuil symbolique qui illustre la vigueur retrouvée du secteur et l’attrait croissant du pays dans l’après COVID-19.

>> Le Vietnam accueille le 20 millionième visiteur international en 2025

>> Gia Lai accueille l’Année nationale du tourisme 2026

>> Hanoï ambitionne d’accueillir 8,6 millions de touristes internationaux en 2026

“Après 65 ans de développement, le tourisme vietnamien franchit un cap historique en accueillant pour la première fois 20 millions de visiteurs internationaux en une seule année”, a déclaré Hô An Phong, vice ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme. Il souligne que cette performance constitue une “illustration éloquente” des efforts continus du secteur et de sa capacité d’innovation, dans un contexte où le tourisme mondial sort à peine d’une crise sans précédent liée à la pandémie de COVID-19.

Photo : VNA/CVN

Sur les onze premiers mois de l’année, le pays a déjà enregistré plus de 19,1 millions de voyageurs internationaux, soit une progression de 20,9% par rapport à la même période de 2024. Ce volume dépasse largement le précédent record de 2019, dernière année de référence avant la pandémie. Selon l’Office national des statistiques (du ministère des Finances), il s’agit du niveau le plus élevé jamais atteint, confirmant la vigueur de la reprise et le dynamisme retrouvé du secteur.

Rien qu’en novembre 2025, le Vietnam a accueilli près de 2 millions de visiteurs, soit une augmentation de 14,2% par rapport au mois d’octobre et de 15,6% par rapport à novembre 2024. Novembre devient ainsi le troisième mois le plus performant de l’année, après janvier et mars, périodes traditionnellement marquées par une forte activité touristique internationale.

D’après ONU Tourisme, le Vietnam figure parmi les pays affichant la reprise la plus rapide au monde (avec le Japon). Alors que la région Asie-Pacifique n’a retrouvé qu’environ 90% de son niveau pré-pandémique, il a non seulement dépassé ce seuil, mais poursuit une croissance soutenue. ONU Tourisme attribue cette performance à une combinaison de facteurs, dont une politique de visa plus souple, un réseau aérien en pleine expansion et des campagnes de promotion à grande échelle.

Procédures de visa simplifiées

La réforme des visas est considérée comme le facteur le plus décisif de cette croissance. L’élargissement des exemptions de visa et la mise en place d’un visa électronique de 90 jours pour les ressortissants de plus de 80 pays ont permis d’attirer davantage de voyageurs longue durée, notamment issus des marchés lointains.

Photo : VNA/CVN

Grâce à ces mesures, les arrivées en provenance d’Amérique du Nord et d’Europe ont fortement progressé en novembre : les États-Unis (30,5%), le Canada (55,9%), Royaume-Uni (31,8%), Russie (37%), France (46,7%), Suisse (47,3%), Allemagne (51,4%), Italie (88,9%). Certains pays ont même connu une explosion du nombre de visiteurs, comme la République tchèque (148,8%) et la Pologne (255,6%).

Parmi les marchés européens, la Russie se distingue particulièrement. Avec 593.000 visiteurs en onze mois (+190,9%), elle devient le plus grand marché émetteur du Vietnam en Europe ainsi que l’un des marchés connaissant la croissance la plus rapide au niveau mondial.

Parallèlement, l’année 2025 marque un développement significatif du secteur aérien, avec l’ouverture ou la reprise de nombreuses liaisons directes reliant le Vietnam à l’Amérique du Nord, à l’Europe, à l’Australie et à l’Asie du Sud. Ces nouvelles connexions améliorent la mobilité internationale et renforcent la position du Vietnam sur la carte mondiale du transport aérien.

Cette dynamique permet aux marchés traditionnels de maintenir une croissance solide. La Chine reste le premier marché avec près de 4,8 millions de visiteurs (25%), suivie de la République de Corée avec plus de 3,9 millions (20,6%). Taïwan (Chine) atteint 1,1 million de touristes, tandis que les États-Unis occupent la quatrième place avec 766.000 voyageurs.

Certains marchés émergents enregistrent également une progression rapide, notamment l’Inde (47%) et les Philippines (84%), illustrant la diversification croissante des flux touristiques au Vietnam.

Les grands pôles touristiques - Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Dà Nang - bénéficient directement de cette expansion du réseau aérien. En onze moi, la première a accueilli près de 7,4 millions de visiteurs internationaux ; la seconde plus de 7 millions et la troisième environ 7 millions en séjour.

Le Vietnam mieux connecté que jamais

Photo : VNA/CVN

L’année 2025 marque aussi un tournant dans la promotion du tourisme vietnamien. Des campagnes numériques menées sur des plateformes internationales, associées à de nombreux festivals, événements musicaux, sportifs et culturels, ont contribué à renforcer l’attractivité du pays.

Porté par l’essor de nouveaux produits touristiques, du tourisme vert au bien-être en passant par le MICE (réunions, incentives ou voyages de récompense, conférences et événements), le secteur affiche une vitalité sans précédent. En onze mois, le chiffre d’affaires du voyage a bondi à 85.400 milliards de dôngs, soit près de 20% de plus qu’en 2024.

Les performances spectaculaires de 2025 nourrissent déjà les prévisions les plus optimistes : dès 2026, le Vietnam pourrait battre de nouveaux records. L’ouverture de la première phase de l’aéroport international de Long Thành, dans la province méridionale de Ðông Nai, promet de doper la connectivité aérienne et d’élargir la capacité d’accueil du pays.

Si le Vietnam poursuit l’as-souplissement de sa politique de visa, développe ses liaisons aériennes et intensifie la promotion de son image à l’international, il pourra rapidement se rapprocher à grands pas de son ambition : s’imposer comme l’une des destinations phares d’Asie dans un avenir proche.

Hoàng Lan/CVN