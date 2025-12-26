Đà Lạt Coffee Train : là où les souvenirs roulent au rythme d’une tasse de café

>> Hanoï : le Train du patrimoine des Cinq Portes entre officiellement en service
|Les voyageurs visitent et découvrent la gare de Dà Lat.
|Photo : ND/CVN
Au cœur de l'Art Deco, la plus belle gare d'Indochine, un nouveau voyage commence. Plus qu'un simple billet de train, c'est un voyage vers des souvenirs inoubliables.
|À bord du "Đà Lạt Coffee Train", les touristes savourent un café en musique.
|Photo : ND/CVN
Au son des guitares et dans l'atmosphère animée de la gare, tous les visages, des jeunes Vietnamiens aux visiteurs internationaux, rayonnent d'enthousiasme à l'idée de vivre une expérience unique : Đà Lạt Coffee Train. Avant même que les roues d'acier ne se mettent en mouvement, l'arôme envoûtant du café King Coffee éveille les sens de chaque passager. Une tasse de café fumante, un pas à bord du wagon historique : le voyage entre patrimoine et culture culinaire commence.
"L'air à Dà Lat est si froid, l'atmosphère est vraiment merveilleuse. Quel plaisir de savourer un café ici ! Son amertume est enivrante. Étudiante en tourisme, je souhaite faire découvrir Dà Lat au plus grand nombre afin d'attirer davantage de touristes", confie Luu Thi Hông Tham, une touriste venue de Hô Chi Minh-Ville.
Le train glisse doucement, emportant les touristes loin du tumulte de la ville vers Trai Mát. Son sifflement résonne dans la vallée, comme un salut aux montagnes et aux forêts.
Le Đà Lạt Coffee Train est une expérience unique. Par cette fraîcheur, les voyageurs peuvent observer la vie locale à travers les fenêtres. Le plaisir est décuplé lorsqu'ils peuvent, à bord de ces wagons, déguster leur tasse de café dans une ambiance si agréable.
|À Dà Lat - Lâm Dông (Centre), les visiteurs peuvent découvrir et déguster le café vietnamien à bord d’un train ancien à la gare de Dà Lat, dans un espace unique de "café mobile" sur un parcours aller-retour de 14 km entre le centre-ville et Trai Mat.
