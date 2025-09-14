Agriculture : Tây Ninh mise sur les hautes technologies et la traçabilité

La province de Tây Ninh (Sud) se positionne comme pionnière dans l’application des hautes technologies et des outils de traçabilité. L’objectif : accroître la valeur des produits agricoles et renforcer la confiance des consommateurs sur les marchés nationaux et internationaux.

Ces dernières années, Tây Ninh a fait du développement d’une agriculture de haute technologie l’un des piliers de sa stratégie socio-économique. La province concentre ses investissements sur les filières clés telles que la canne à sucre, le caoutchouc, le corossol, la mangue, la banane et les légumes certifiés, dans une logique de durabilité et de respect de l’environnement. Parmi eux, l’amidon de manioc reste le principal produit d’exportation, destiné à la Chine, à la République de Corée et au Japon.

Le caoutchouc naturel trouve ses débouchés en Inde et dans l’Union européenne, tandis que le corossol Bà Den et la banane commencent à pénétrer les marchés américain et européen.

Lors d’une conférence sur le développement agricole de haute technologie, tenue en août 2025 à Tây Ninh, Nguyên Minh Lâm, vice-président du Comité populaire provincial, a souligné que Tây Ninh concentre ses efforts pour promouvoir une agriculture innovante et technologique, considérée comme l’un des piliers essentiels de la stratégie de développement économique et social durable de la province.

Dans le même esprit, les autorités locales encouragent les coopératives et les entreprises à déployer des outils numériques afin de gérer les zones de culture et d’assurer la traçabilité des produits grâce aux codes QR et aux puces électroniques. Une démarche indispensable pour accroître la compétitivité des produits agricoles vietnamiens à l’échelle mondiale.

Photo : CTV/CVN

Une exigence incontournable

À propos de la promotion de l’application des biotechnologies, du numérique et de la traçabilité dans la production agricole, Nguyên Thi Kim Tuyên, directrice adjointe du Service des sciences et des technologies de Tây Ninh, a déclaré que l’application des hautes technologies et des acquis de la révolution industrielle 4.0 dans l’agriculture était une exigence incontournable pour produire des biens sûrs, à forte valeur ajoutée et respectueux de l’environnement, permettant de poser les bases d’une agriculture durable à Tây Ninh.

Plusieurs initiatives locales illustrent déjà cette orientation, c’est notamment le cas de VinEco Tây Ninh, filiale spécialisée dans les produits agricoles qui a mis en place une zone de culture sous serre équipée d’un système d’irrigation au goutte-à-goutte et d’une gestion automatisée des nutriments.

Cette méthode de culture a permis de doubler les rendements en légumes et fruits, certifiés VietGAP, désormais distribués dans les grandes chaînes de supermarchés du pays.

Selon Nguyên Thi Phuong Thao, directrice générale adjointe de VinEco, VinEco continuera sa mission d’accompagner l’agriculture vietnamienne vers un modèle vert, propre et durable pour l’avenir, en recherchant et expérimentant des procédés et des technologies agricoles avancées afin d’améliorer continuellement la qualité et la productivité des cultures.

La coopérative de corossol Bà Den a, quant à elle, adopté la traçabilité par QR code et des méthodes de culture biologique. Ce modèle a permis aux producteurs d’augmenter leurs revenus de 20 à 30% et d’ouvrir la voie à l’exportation vers le Japon et l’Europe.

Grâce à ces initiatives, Tây Ninh se dote d’un secteur agricole plus moderne : serres intelligentes, irrigation économe en eau, lutte biologique contre les ravageurs et réduction des coûts de production.

À l’avenir, la province prévoit d’accélérer la transition numérique, de généraliser les normes VietGAP, GlobalGAP et biologique, ainsi que d’introduire la blockchain pour renforcer la transparence des chaînes d’approvisionnement. Parallèlement, des programmes de formation seront développés afin d’élever les compétences technologiques des agriculteurs locaux.

Avec une stratégie claire et l’engagement conjoint des autorités, des entreprises et des producteurs, Tây Ninh ambitionne de devenir un pôle agricole de haute technologie du Sud-Est du Vietnam et de faire rayonner la marque des produits agricoles vietnamiens sur les marchés mondiaux.

Jusqu’en 2025, la province de Tây Ninh a planifié 22 zones d’agriculture à haute technologie, comprenant 12 zones de culture, 7 zones d’élevage et 3 zones mixtes, visant à porter la valeur des produits agricoles à haute technologie à plus de 40%.

Après la fusion avec Long An, le nombre total de zones s’est élargi à 27, en intégrant 5 zones de haute technologie de Long An. Ces zones se concentrent sur les cultures et élevages stratégiques tels que le riz, le citron, le fruit du dragon, le bœuf et les crevettes, appliquant des modèles de grandes parcelles et le partenariat pour améliorer rendement, qualité et valeur des produits.

Truong Giang/CVN