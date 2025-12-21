Lâm Dông

Entre gongs et grains : Dà Lat vibre au rythme du premier Festival mondial du patrimoine du café

Au Festival mondial du patrimoine du café 2025, Dà Lat devient l'épicentre de la filière. Entre traditions culturelles et ambitions économiques, cet événement inédit propulse le terroir vietnamien sur la scène internationale, réunissant producteurs et passionnés autour de l'excellence du grain.

Toutes les routes semblent converger vers Dà Lat, province de Lâm Dông (Centre). Ce n’est pas une exagération, mais l’atmosphère qui règne ces jours-ci dans la ville des mille fleurs, devenue le centre d’attention des amateurs de café à l’approche de l’inauguration du premier Festival mondial du patrimoine du café, organisé conjointement par King Coffee et la province de Lâm Dông.

Lê Duc Long, chauffeur de taxi accueillant les visiteurs à l’aéroport de Liên Khuong, ne dissimule ni son enthousiasme ni sa fierté. Cette semaine, Dà Lat célèbre successivement deux événements majeurs : un festival de gongs honorant un patrimoine culturel reconnu par l’UNESCO, puis un festival international du café patrimonial qui promet une effervescence exceptionnelle, ponctuée de nombreux records annoncés.

Face à l’immense tasse installée sur la place centrale et ornée du logo King Coffee, Nguyên Duc Hanh, habitant du quartier de Xuân Truong dans la province de Lâm Dông, confie que les caféiers constituent la principale source de revenus de sa famille comme de nombreux foyers en banlieue de Dà Lat.

Parti à l’aube pour parcourir plus de 30 kilomètres, il souhaite découvrir les stands, approfondir sa connaissance des variétés de café du monde et comprendre le processus permettant de transformer une graine brute en un nectar d’exception.

Au milieu des visiteurs internationaux dégustant un café filtre prêt à boire, Hena, touriste russe originaire de Vladivostok, explique qu’il séjournera un mois à Dà Lat après un passage par Hô Chi Minh-Ville.

Culture des gongs et du café

Il souhaite explorer la culture des gongs et du café, découvrir les méthodes d’extraction vietnamiennes. Pour les Russes, souligne-t-il, le café est une boisson incontournable, appréciée par toutes les générations.

Conçu comme un pont entre culture et économie, et comme un levier de positionnement stratégique du café vietnamien dans le l’écosystème mondial de ce produit, l’événement proposera des concours de barista, une exposition de grains anciens, des démonstrations de torréfaction et des expériences immersives autour des cultures caféières internationales.

Selon Lê Hoàng Diêp Thao, fondatrice et Pdg de TNI King Coffee, le festival vise à faire de Dà Lat une destination café de rang international, à attirer les flux touristiques de fin d’année et à réaffirmer la position du Vietnam sur la carte mondiale du café.

À quelques heures de l’ouverture, les visiteurs affluent déjà, cherchant un espace pour savourer l’amertume délicate et la douceur persistante des cafés d

Doàn Diêu Huyên, étudiante en pédagogie et membre de la troupe se produisant lors de la cérémonie d’ouverture, souligne le caractère inédit de cette édition : l’esprit des plantations est littéralement transporté au cœur de la ville. Les visiteurs peuvent non seulement découvrir les produits transformés, mais aussi contempler et toucher des caféiers chargés de fruits.

L’intégration de plants frais à l’espace d’exposition offre au public une visualisation directe de la chaîne de valeur agricole et met en lumière la persévérance des cultivateurs sur les terres basaltiques des hauts plateaux.

Le Festival mondial du patrimoine du café 2025 est fin prêt pour son moment de rayonnement. Plus qu’un rendez-vous de passionnés, il constitue une déclaration ambitieuse sur la valeur et le potentiel international du café vietnamien. Depuis Dà Lat, l’histoire des grains porteurs de l’âme des plateaux du Centre continue de s’écrire, fière et tournée vers l’avenir.

Programme Dimanche 21 décembre, à 19h00 – Place de Lâm Viên, quartier de Xuân Hương, province de Lâm Đồng : inauguration officielle du Festival mondial du patrimoine du café 2025. Point d’orgue : grand concert d’ouverture réunissant artistes des Hauts plateaux du Centre et DJ remixant l’espresso, autour d’une installation monumentale en forme de tasse de 45 m. Cérémonie de coupe du ruban par la Pdg de King Coffee, Lê Hoàng Diệp Thảo, présentation du parcours de l'entreprise "de la plantation au global". Dégustation "Heritage Flight" de cinq origines. Parade carnavalesque de chars dédiés au café. Révélation d’une fresque record de 100 m. Atelier "Du patrimoine au futur" : techniques d’extraction durable, échanges avec les cultivateurs de robusta. Clôture par une soirée acoustique conviviale.

