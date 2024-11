Khanh Hòa : des mesures drastiques pour traiter les bateaux de pêche "Trois Non"

La province de Khanh Hoà (Centre) prend des mesures drastiques pour traiter les navires de pêche classés dans la catégorie dite des "Trois Non" (non enregistrés, non immatriculés, sans licence).

Au port de pêche de Hon Ro, ville de Nha Trang et au port de Dà Bac, ville de Cam Ranh, les navires de pêche entrant et sortant du port, ainsi que la production de fruits de mer passant par le port, sont surveillés de manière stricte.

Khanh Hoà est également la province pionnière dans la mise en œuvre du système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT).

De plus, pour prévenir efficacement les activités des navires de pêche violant les eaux étrangères, Khanh Hoà a bien mené des campagnes de sensibilisation sur la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Récemment, les dirigeants du Comité populaire provincial ont demandé à la ville de Nha Trang de poursuivre ses efforts dans la lutte contre la pêche INN, de promouvoir une pêche durable et de bien préparer le contenu de travail avec l'équipe d'inspection de la Commission européenne (CE) pour la cinquième fois.

La ville de Nha Trang possède 1.409 navires, dont 489 mesurant 15 m ou plus, spécialisés dans les activités de pêche en haute mer.

Récemment, cette localité a mis en œuvre des mesures résolues pour lutter contre la pêche INN, ce qui a permis d'obtenir des résultats positifs.

