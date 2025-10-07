Khánh Hòa, destination phare des touristes russes au Vietnam

Grâce à ses vols directs réguliers, son climat ensoleillé toute l’année, ses plages d’un bleu limpide et un large éventail de services touristiques, la province de Khánh Hòa accueille aujourd’hui près de 75 % des touristes russes visitant le Vietnam.

>> Nha Trang classée parmi les meilleures destinations de slow travel en Asie

>> Nha Trang, destination phare des Sud-Coréens au Vietnam cet été

>> Les apparitions de baleines à Nha Trang : les autorités renforcent la protection

>> Khanh Hoa accueille un vol direct de Nordwind depuis Moscou après cinq ans

Au cours des huit premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli plus de 376.000 touristes russes, dont près de 279.000 ont choisi Khanh Hoà comme destination de vacances - soit quatre fois plus qu’à la même période en 2024, selon les données de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam et du Service provincial du tourisme de Khánh Hoà. Ce chiffre marque non seulement la reprise spectaculaire du tourisme russe, mais confirme également la position quasi dominante de la province sur ce marché.

Des vols directs : le facteur décisif

Selon les experts, la principale raison de cette croissance réside dans la "réouverture du ciel". Nguyên Tiên Dat, Pdg d’AZA Travel - une agence spécialisée sur le marché russe, estime que la reprise et l’augmentation des vols directs ont été déterminantes : "Autrefois, les voyageurs devaient faire escale, ce qui leur faisait perdre beaucoup de temps. Désormais, ils peuvent voler directement depuis plusieurs grandes villes russes vers l’aéroport de Cam Ranh, ce qui réduit considérablement les coûts et la fatigue, tout en renforçant l’attractivité de la destination", explique-t-il.

Chaque semaine, environ 30 vols relient la Russie à Cam Ranh, principalement des vols charter opérés par Ikar Airlines, Azur Air et RedWings, en plus des vols réguliers assurés par Aeroflot, la compagnie nationale russe.

D’après Truong Van Tiên, directeur du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Khánh Hòa, plus de 1.000 vols en provenance de Russie ont atterri à Cam Ranh au cours des huit derniers mois, sur un total de 17.000 vols internationaux. Les liaisons ne proviennent pas uniquement de Moscou, mais aussi de Vladivostok, Novossibirsk, Irkoutsk, Krasnoïarsk, Ekaterinbourg et Kemerovo, formant un réseau aérien très dense.

À partir d’octobre, Nordwind Airlines prévoit d’exploiter 18 à 22 vols par mois en coopération avec des agences de voyages, pour acheminer près de 7.000 touristes russes et originaires de l’ex-URSS chaque mois. Il s’agit d’une clientèle traditionnelle à fort pouvoir d’achat, essentielle pour le développement touristique local.

"La coopération proactive entre compagnies aériennes et agences de voyages a transformé Cam Ranh en l’une des principales portes d’entrée des touristes russes en Asie du Sud-Est", souligne M. Tiên.

Soleil, mer et confort : le "combo" gagnant

Si les vols représentent la condition nécessaire pour attirer les visiteurs, les ressources naturelles et les infrastructures touristiques constituent la condition suffisante pour les fidéliser.

Pham Ha, Pdg de Lux Group (entreprise spécialisée dans le tourisme haut de gamme et propriétaire de plusieurs yachts à Lan Ha et Nha Trang), estime que Khanh Hoà possède le "combo parfait" pour les touristes russes : soleil, mer bleue et confort moderne.

"Les touristes russes voyagent surtout pour échapper à l’hiver. Ils privilégient les plages ensoleillées, la mer chaude et les endroits propices à la détente, au bronzage et aux activités de plein air", explique-t-il.

Avec près de 500 km de côtes et des baies classées parmi les plus belles du monde - Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong, Vinh Hy - Khánh Hòa répond pleinement à ces attentes. Son climat doux et ensoleillé toute l’année permet d’accueillir les touristes russes en continu, surtout d’octobre à avril, période hivernale en Russie.

L’offre d’hébergement est également très variée : des resorts 5 étoiles en bord de mer aux hôtels abordables en centre-ville, adaptés à toutes les gammes de clientèle - familles en séjour tout compris comme jeunes voyageurs indépendants.

Culture, gastronomie et hospitalité

Outre les plages, les touristes russes montrent aussi un vif intérêt pour la culture et la vie locale. Les circuits incluent généralement la tour Po Nagar, la pagode Long Son, l’Institut océanographique, ou encore le village de poterie Bàu Trúc.

"Les Russes sont des voyageurs curieux et aiment explorer. Le patrimoine Cham ou les festivals traditionnels sont des atouts majeurs pour eux", précise Pham Ha.

La gastronomie joue également un rôle clé. Les restaurants de fruits de mer le long de la rue Trân Phu et dans les marchés nocturnes sont très fréquentés par les Russes, séduits par les produits frais comme le homard, l’oursin, ainsi que les fruits tropicaux.

Pour mieux accueillir les touristes russes, de nombreux établissements proposent aujourd’hui des enseignes et des menus en russe.

Défis pour un développement durable

Si la forte croissance du marché russe constitue une source de revenus importante, elle pose aussi des enjeux de durabilité. Khánh Hòa doit veiller à maintenir la qualité homogène des services, protéger l’environnement et éviter une dépendance excessive envers un seul marché.

Selon M. Tiên, la province mise désormais sur la diversification des marchés touristiques, en développant les relations avec des pays tels que l’Inde, le Japon, l’Australie, les pays du Moyen-Orient, la Malaisie, la Thaïlande, les Émirats arabes unis, ainsi que l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord.

"La Russie reste un marché stratégique, mais un développement équilibré sur plusieurs marchés permettra d’assurer la stabilité et la durabilité du tourisme à Khanh Hoa", explique-t-il.

La province renforce également la gestion environnementale dans ses baies et îles, tout en encourageant les produits touristiques verts et le tourisme communautaire, afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et de réduire la pression sur les sites les plus fréquentés.

Texte : Minh Thu/CVN

Photos : VNA/CVN