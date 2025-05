Des dizaines de dauphins font le spectacle dans la baie de Nha Trang

Un banc de plusieurs dizaines de dauphins a été aperçu en train de nager près de la zone de Hon Dung, à environ 10 km de la côte de Nha Trang, province de Khanh Hòa (Centre), attirant l’attention de nombreux habitants et touristes.

>> Le Vietnam inaugure sa première marina internationale à Nha Trang

>> Nha Trang classée parmi les meilleures destinations de slow travel en Asie

Dans l’après-midi du 18 mai, M. Van, alors qu’il pêchait dans la baie de Nha Trang, a observé plusieurs groupes de dauphins nageant à la surface de l’eau, plongeant et réapparaissant régulièrement. Certains s’étaient approchés à seulement 50 m de son bateau, suscitant l’enthousiasme chez lui et ses compagnons.

Photo : ST/CVN

Selon les estimations de M. Van, certains dauphins pouvaient peser jusqu’à 100 kg. Le groupe est resté environ 10 minutes dans la zone avant de repartir. "On dirait qu’ils migrent. Voir des dauphins dans cette région maritime est très rare", a-t-il commenté.

Le comité de gestion de la baie de Nha Trang considère que l’apparition des dauphins est un signal positif, témoignant d’un bon rétablissement de l’environnement marin.

Les eaux de la province de Khanh Hoa ont déjà été le théâtre de plusieurs apparitions de dauphins. En 2022, pêcheurs et touristes avaient observé à deux reprises des bancs de dauphins dans la baie de Van Phong, district de Van Ninh.

Les dauphins sont des mammifères marins mesurant de 1,2 à 9,5 mde long et pesant entre 40 kg et 10 tonnes. Ils vivent généralement en groupes de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’individus dans les zones de mer peu profondes. Ce sont des créatures marines amicales envers l’homme et peuvent être dressées pour se produire dans des spectacles de cirque.

NDEL/VNA/CVN