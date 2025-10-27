Davantage de touristes d’Europe de l’Est se rendent sans visa au Vietnam

De plus en plus de voyageurs en provenance des pays d’Europe de l’Est se rendent au Vietnam grâce à une exemption de visa qui permet aux voyageurs européens de découvrir plus facilement que jamais l’incroyable mélange de culture, de nature et d’hospitalité du pays.

>> Le Vietnam dynamise son tourisme grâce à une politique de visa plus flexible

>> Le tourisme au Vietnam accélère grâce aux politiques d'exemption de visa

Photo : VNA/CVN

Un rapport de la plateforme de voyage numérique Agoda a enregistré une augmentation de 59% de l’intérêt des voyageurs des pays d’Europe de l’Est, d’après les données de recherche d’hébergement, suite à l’extension récente de la politique d’exemption de visa du Vietnam.

Dans le cadre d’une initiative pour stimuler le tourisme, le Vietnam étend l’exemption de visa jusqu’à 45 jours aux citoyens de Belgique, de Bulgarie, de Croatie, de République tchèque, de Hongrie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie, de Slovénie et de Suisse, à partir du 15 août 2025 et jusqu’au 14 août 2028.

Photo : VNA/CVN

Les données d’Agoda montrent un intérêt croissant, en particulier de la part des voyageurs d’Europe de l’Est, avec des recherches en provenance de Slovénie en hausse de 77%, de Pologne de 74%, de Bulgarie de 72%, de Roumanie de 69% et de Slovaquie de 61%.

Ces résultats sont tirés des recherches effectuées sur Agoda entre le 15 août et le 30 septembre, après l’annonce de la nouvelle réglementation sur les visas, pour des enregistrements effectués entre octobre et novembre, par rapport à la même période l’année dernière.

"Les données démontrent clairement comment les procédures d’entrée simplifiées et l’amélioration de l’accessibilité encouragent davantage de voyageurs en provenance d’Europe et d’autres marchés long-courriers à visiter le Vietnam", a déclaré Vu Ngoc Lâm, directeur national du Vietnam chez Agoda.

Les destinations les plus prisées progressent

Les voyageurs d’Europe de l’Est affichent des préférences diverses lorsqu’ils explorent le Vietnam. L’île de Phu Quôc arrive en tête des recherches, avec un bond de 113% sur un an.

L’île tropicale est suivie par Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, en deuxième et troisième position, qui ont enregistré une croissance de l’intérêt de 77% et 56% respectivement.

Les villes balnéaires de Dà Nang (36%) et de Nha Trang (35%) complètent le top cinq des destinations, enregistrant toutes deux une forte croissance des recherches des visiteurs d’Europe de l’Est.

L’augmentation de l’intérêt européen observée sur Agoda concorde avec les données officielles de l’Office national des statistiques, qui indiquent une hausse de près de 35% des arrivées européennes au cours des neuf premiers mois de 2025.

Photo : VNN/CVN

Au cours du seul troisième trimestre, le Vietnam a accueilli 568.370 touristes européens, soit une hausse de 38% par rapport au trimestre précédent et une impressionnante progression de 60% par rapport à l’année précédente.

"L’extension de la politique d’exemption de visa a rendu le Vietnam plus accessible et plus attractif pour les voyageurs européens", a noté Vu Ngoc Lâm.

"Nous sommes ravis de soutenir cette croissance et d’attirer davantage de touristes internationaux au Vietnam en proposant une plateforme conviviale, dotée d’outils simples et des meilleures offres d’hébergement, de vols et d’activités, permettant aux voyageurs de planifier et de profiter facilement de leur séjour au Vietnam", a-t-il ajouté.

Avec plus de six millions d’établissements, 130.000 itinéraires de vol et 300 000 activités regroupées en une seule réservation, Agoda simplifie plus que jamais la planification des voyages au Vietnam pour les voyageurs européens.

VNA/CVN