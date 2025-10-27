Cinq villages vietnamiens parmi les meilleurs du monde

De la haute montagne de Lang Son aux jardins potagers de Hôi An, cinq villages du Vietnam viennent d’être consacrés par l’Organisation des Nations unies pour le tourisme (UN Tourism) parmi les "Best Tourism Villages" du monde.

Cinq joyaux du tourisme communautaire vietnamien

Derrière ces distinctions se dessine un Vietnam authentique, où traditions, nature et hospitalité s’unissent pour façonner un tourisme rural durable et inspirant.

Le 17 octobre, les villages de Lô Lô Chai (province de Tuyên Quang) et Quỳnh Sơn (province de Lang Son) ont été inscrits sur la liste des "Best Tourism Villages 2025" de l’UN Tourism. Ces deux nouveaux lauréats portent à cinq le nombre total de villages vietnamiens distingués, aux côtés de Thai Hai (Thai Nguyên), Tân Ha (Quang Tri) et Trà Quê (Dà Nang).

Thai Hai - Un modèle de préservation culturelle vivante

Premier village vietnamien à obtenir ce titre en 2022, Thai Hai, situé dans la commune de Tân Cuong (province de Thai Nguyên), est un éco-village consacré à la conservation des maisons sur pilotis traditionnelles du peuple Tày.

S’étendant sur plus de 70 ha autrefois incultes, Thai Hai a su transformer une terre sauvage en un espace écologique vibrant où l’architecture, les coutumes et les métiers artisanaux sont sauvegardés.

Plus de trente maisons centenaires y ont été reconstruites à l’identique, formant un décor paisible entouré de collines verdoyantes. Chaque mois, des milliers de visiteurs vietnamiens et étrangers viennent y découvrir les traditions locales : tissage, cueillette du thé, distillation, cuisine, chants then et musique au đàn tính.

Ici, près de 200 habitants partagent vie communautaire, repas et revenus, incarnant l’esprit d’un tourisme communautaire véritablement solidaire.

Tân Hoa - Le "village flottant" du Centre

Photos : ST/CVN

Classé parmi les "Best Tourism Villages 2023", Tân Hoa (commune de Minh Ha, province de Quang Tri) est niché dans une vallée bordée de montagnes karstiques et de prairies verdoyantes. Autrefois très pauvre – en 2010, 85% des foyers y vivaient sous le seuil de pauvreté – le village a su se réinventer grâce au tourisme d’aventure : exploration du réseau de grottes de Tu Làn, circuits en moto à travers la forêt de Lim, séjours chez l’habitant et dîners traditionnels.

Régulièrement touché par les crues, Tân Hoa a été transformé en village “résilient au climat” : les maisons flottantes en bois servent aujourd’hui d’hébergement pour les visiteurs, combinant authenticité et ingénierie locale.

Chaque année, plus de 10.000 touristes viennent admirer cette réussite du tourisme durable en milieu rural.

Trà Quê - Le charme vert des jardins de Hôi An

Photos : Dac Thành/CVN

Situé à trois kilomètres de la vieille ville de Hội An, le village maraîcher de Trà Quê, fondé au XVIe siècle, a lui aussi été consacré "Best Tourism Village 2024".

Entouré par la rivière Cô Cò et la lagune du même nom, Trà Quê bénéficie d’un sol sablo-limoneux et d’un microclimat idéal pour la culture biologique.

Depuis plus de vingt ans, la région s’est réorganisée pour accueillir le tourisme : les habitations ont été déplacées pour créer un vaste quadrillage de champs verdoyants.

Photos : Dac Thành/CVN

Aujourd’hui, plus de 200 familles cultivent une vingtaine d’espèces de légumes sur 18 ha et accueillent chaque jour des centaines de visiteurs venus participer à la récolte, au compostage et à la cuisine locale.

La balade à vélo ou à pied, au lever du soleil ou en fin d’après-midi, offre l’un des paysages ruraux les plus photogéniques du Vietnam.

Lô Lô Chai - Sous le drapeau de Lung Cu, un village au cœur du patrimoine

Perché dans la commune de Dông Van (province de Tuyên Quang), le village Lô Lô Chai séduit par la beauté majestueuse de ses montagnes et la richesse culturelle de l’ethnie Lô Lô.

Photos : Ngoc Thành - Thanh Hai/CVN

Les maisons en pisé coiffées de tuiles yin-yang, les tenues brodées multicolores, les fêtes ancestrales et l’artisanat du textile font de ce lieu un concentré de culture montagnarde.

Ces dernières années, Lô Lô Chai a développé un modèle de tourisme communautaire offrant aux visiteurs la possibilité de vivre l’expérience locale : cuisine, hébergement en homestay, participation aux activités du village.

Tout en s’ouvrant au monde, Lô Lô Chai conserve son authenticité et sa sobriété, symbole d’un tourisme au rythme du patrimoine.

Quỳnh Son - L’harmonie des montagnes de Lang Son

Situé au cœur du site national spécial de l’Insurrection de Bac Son, le village de Quỳnh Sơn (province de Lang Son) s’inscrit dans le Géoparc mondial UNESCO de Lang Son.

Photos : Giang Ngoc/CVN

C’est un lieu où la culture Tày se déploie dans toute sa splendeur : maisons sur pilotis, rituels traditionnels, tissage artisanal, gastronomie et musique.

Les visiteurs peuvent partager la vie quotidienne des habitants, participer aux travaux agricoles, suivre la “Route éducative” du géoparc ou encore gravir le mont Nà Lay pour contempler la vallée.

Quỳnh Sơn illustre parfaitement la philosophie d’un tourisme responsable, enraciné dans la culture et la nature.

Avec ces cinq villages reconnus parmi les meilleurs au monde, le Vietnam confirme sa volonté de promouvoir un tourisme rural équilibré, valorisant les communautés locales et la diversité culturelle. Entre montagnes, rizières et villages sur pilotis, ces destinations ne se contentent pas d’attirer les voyageurs : elles incarnent un nouvel art de vivre le voyage – lent, respectueux et profondément humain.

Tâm Anh - Câm Sa/CVN