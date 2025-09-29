Succès : Mưa đỏ quitte les salles obscures avec 714 milliards de dôngs de recettes

Le film Mưa đỏ (Pluie rouge), réalisé par Dang Thai Huyên, a quitté les salles obscures vietnamiennes le 29 septembre, atteignant une recette historique de 713,8 milliards de dôngs après plus d’un mois d’exploitation. Inspirée d'une bataille à Quang Tri pendant la guerre du Vietnam, l’œuvre a attiré plus de 8,1 millions de spectateurs.

Photo : KTDT/CVN

Selon Box Office Vietnam, le long-métrage n’apparaît désormais plus dans le classement quotidien des recettes. Lors de son dernier week-end en salle (26-28 septembre), il a encore engrangé plus de 14 milliards de dôngs avec 144.000 billets vendus. L’équipe de production a confirmé que la diffusion en salle s’était achevée le 28 septembre, ouvrant la voie à une nouvelle étape sur différentes plateformes numériques afin de toucher un public plus large.

Sur sa page personnelle, la réalisatrice Dang Thai Huyên a exprimé sa gratitude envers les spectateurs, la presse, les distributeurs et les exploitants : "Chaque séance, chaque regard bouleversé, chaque larme versée, chaque mot d’encouragement ou critique constructive sont devenus une nouvelle partie de vie offerte à Pluie rouge. Aujourd’hui, je peux affirmer avec fierté que toute l’équipe a accompli sa mission avec un engagement total".

Photo : PLXH/CVN

Du côté des acteurs, Dô Nhât Hoàng, interprète du personnage Cuong, a partagé son émotion : "L’aventure de +Pluie rouge+ sur grand écran se termine, mais elle renaîtra bientôt à travers d’autres médias. Cuong vous dit au revoir, mais aussi à très vite, sur la télévision, les plateformes numériques ou dans la mémoire collective".

Le message d’adieu du réalisateur et des comédiens a suscité une vague de réactions. De nombreux cinéphiles ont exprimé leur reconnaissance : "Aujourd’hui, je suis allé au cinéma pour la troisième fois, juste pour dire adieu à Cuong, Tu, Ta, Sen, Binh… Merci pour ce film inespéré. Même au troisième visionnage, les émotions restent intactes, les larmes coulent face aux sacrifices, et les sourires éclatent devant l’innocence des soldats", a dit une jeune.

Le scénario, signé Chu Lai, met en avant le destin des individus plutôt que les grandes manœuvres militaires. En se concentrant sur les trajectoires personnelles, il a su créer une intensité dramatique particulière, renforcée par de vastes scènes de combat.

Photo : Đ.T.H/CVN

Au centre du récit, Cuong, étudiant du Conservatoire, renonce à un avenir prometteur à l’étranger pour rejoindre l’armée. Aux côtés de ses camarades, il vit 81 jours et nuits de résistance acharnée à Quang Tri, en 1972. Le film illustre la détermination de toute une génération à défendre la patrie, tout en portant en elle l’aspiration à la paix et à l’unité.

Avec un casting mêlant jeunes talents comme Dô Nhât Hoàng, Nguyên Phuong Nam, Nguyên Dinh Khang, Ha Anh, Steven Nguyên, Lê Hoàng Long et acteurs confirmés tels que Trân Luc, Dinh Thuy Hà, Thân Thuy Hà, Hua Vi Van, Lâm Vissay, Pluie rouge a marqué un tournant dans le cinéma de guerre vietnamien.

Thao Nguyên/CVN