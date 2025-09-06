Mua đo : record historique pour un film de guerre vietnamien

En seulement trois jours, Mua đo (Pluie rouge) a engrangé 100 milliards de dôngs au box-office, établissant un record national. Inspiré de la bataille de Quang Tri, le long-métrage séduit par ses scènes saisissantes et ravive l’intérêt du public pour les récits historiques.

Mua đo (Pluie rouge) marque un tournant dans le cinéma de guerre vietnamien. Premier film historique à franchir le seuil symbolique des 100 milliards de dôngs en seulement trois jours, il a poursuivi son ascension fulgurante en atteignant, au matin du 4 septembre, plus de 468,7 milliards en deux semaines - un record absolu pour le genre. Ce succès inédit s’accompagne d’une présence massive en salles, avec le plus grand nombre de projections jamais enregistré à l’échelle nationale.

Un succès hors normes

Le 1er septembre à lui seul, le film a généré 54,7 milliards de dôngs de recettes, établissant un nouveau record journalier au box-office vietnamien. En moyenne, Mua đo est projeté plus de 4.600 fois par jour, surpassant largement tous les autres titres à l’affiche. Selon Box Office Vietnam, il est désormais le film le plus rentable de l’année 2025.

Avec son succès fulgurant, Pluie rouge est devenu le 10e film vietnamien à franchir le seuil des 100 milliards de dôngs depuis le début de l’année. Les neuf précédents blockbusters sont Bô tu báo thu (Les quatre coquins) avec 322 milliards de dôngs ; Thám tu Kiên : Ky an không dâu (Détective Kiên : l’affaire sans tête) : 249 milliards ; Nhà gia tiên (Maison ancestrale) : 243 milliards ; Lât mat 8 : Vòng tay nang (Face cachée 8 : l’étreinte du soleil) : 232 milliards : Nu hôn bac ty (Baiser milliardaire) : 212 milliards ; Dia dao : Mat troi trong bóng tôi (Les Tunnels : le Soleil dans l’obscurité) : 173 milliards ; Mang me đi bo (Abandonner maman) : 169 milliards ; Quy nhâp tràng (Possession maléfique) : 150 milliards ; et Dèn âm hôn (Lanterne de l’âme) : 106 milliards.

Compte tenu de sa croissance exponentielle, les experts estiment que Mua đo pourrait très bientôt se hisser dans le Top 3 des films vietnamiens les plus lucratifs de tous les temps.

Images saisissantes, scénario humain

Inspiré de la bataille des 81 jours et nuits à Quang Tri en 1972 pendant la guerre du Vietnam, Mua do, réalisé par l’“Artiste Émérite” Dang Thai Huyên, est une œuvre de fiction produite par la compagnie cinématographique de l’Armée populaire du Vietnam, sur un scénario du célèbre écrivain Chu Lai. Les scènes de guerre ont été recréées avec un réalisme impressionnant sur un plateau de 50 ha, chaque détail ayant été minutieusement travaillé pour capturer la tension dramatique des combats. Le casting rassemble une nouvelle génération d’acteurs - pour la plupart débutants - qui livrent des performances sincères et touchantes.

Le personnage principal Cuong (interprété par Dô Nhât Hoàng), est un étudiant du Conservatoire de musique, passionné d’arts martiaux, qui renonce à une bourse d’études à l’étranger pour s’engager volontairement dans l’armée.

Il rejoint une escouade dirigée par Ta (Phuong Nam), chef d’équipe courageux et direct. Aux côtés de camarades venus d’horizons divers - Binh, Tu, Hai et Sen - ils partagent le même idéal : défendre la citadelle de Quang Tri au prix de leur vie.

Le succès de cette œuvre repose sur une combinaison d’atouts remarquables. Le film se distingue par ses images puissantes, un réalisme immersif et une direction artistique ambitieuse. Son scénario profondément humain touche les spectateurs au cœur, suscitant l’émotion et l’empathie. Le récit couvre les 81 jours de lutte acharnée pour défendre la citadelle de Quang Tri. Les scènes de combat sont intenses, parfois insoutenables : soldats ensevelis vivants, corps mutilés, traversées de rivière sous le feu ennemi... Le film n’épargne rien de l’horreur de la guerre, mais il le fait avec une rare justesse.

Autre dimension remarquable : Mua đo offre une représentation nuancée des soldats de l’armée de la République du Vietnam - Sud, les montrant comme des hommes ordinaires, tiraillés entre devoir et désir de retrouver leurs proches - une approche encore rare dans le cinéma vietnamien.

Pluie rouge marque un tournant décisif pour le cinéma national : il démontre que les films historiques et patriotiques peuvent non seulement attirer le grand public, mais aussi porter une ambition artistique forte.

