À la rencontre des agriculteurs - peintres à Ninh Binh

Renommée pour sa menuiserie artisanale, la commune de Hai Anh, située dans la province de Ninh Binh (Nord), est également considérée comme le berceau de la peinture. Ici, des agriculteurs n’ayant jamais suivi de formation en beaux-arts, mais dotés de mains habiles, ont réalisé des tableaux appréciés pour leur esthétique et leur dimension humaine.

Photo : VNA/CVN

Dans la commune de Hai Anh, c’est la paroisse de Pham Phao qui rassemble le plus grand nombre de peintres. Dans une ruelle derrière l’église, la maison de Pham Van Nghê est couverte de tableaux de toutes dimensions, techniques et couleurs. Ces œuvres reflètent l’âme et le savoir-faire de ce peintre-agriculteur.

Dans cette paroisse, M. Nghê est le peintre qui consacre le plus de temps à la peinture. C’est également lui qui a enseigné à plusieurs générations d’artistes, tant dans la commune de Hai Anh qu’au-delà. Octogénaire, il conserve une grande fierté de la renommée artistique de la commune.

Des cheveux pour créer des plumes

Dans les années 1940, Duy Hiên, son oncle maternel, après des années de travail dans le Sud, a appris la peinture. En 1943, il est retourné dans sa terre natale et a enseigné ce métier à ses trois petits-fils, dont M. Nghê. Malgré sa passion pour cet art et à cause des insuffisances économiques de l’époque, son apprentissage fut confronté de nombreuses difficultés. Ainsi, faute d’outils nécessaires, il utilisa par exemple des cheveux pour créer lui-même des plumes et économiser son argent pour acheter des toiles.

Photo : VNA/CVN

La première technique que M. Nghê a apprise est la réalisation de portraits à l'huile. C’est un genre difficile car l’artiste doit à la fois dresser la physionomie du personnage et exprimer son caractère. Ce genre décourage souvent les apprentis, mais s'ils parviennent à le maîtriser, il devient plus facile pour eux de s'attaquer ensuite à d'autres genres.

Dans les années 1950, pour les habitants de la campagne, les peintures sont un moyen unique de commémoration et la peinture est alors considérée comme un métier permettant aux agriculteurs un complément de revenus. M. Nghê et ses frères exercent ce métier et le transmettent aux autres villageois. Ainsi, la commune de Hai Anh recense aujourd’hui environ 50 peintres.

Une destination touristique

Au fil du temps, les villageois de Hai Anh se sont de plus en plus dévoués à la peinture. Ils s’intéressent également à la transmission de ce métier. Selon Nguyên Dung, un artiste attaché à la peinture depuis une vingtaine d’année, pour présenter largement leurs œuvres, outre la création de galeries, les peintres de la commune organisent régulièrement des expositions.

À travers ces événements, ils ont l’occasion d’échanger avec leurs collègues tout en transmettant la passion artistique au public. Les travaux de prédilection des artistes de Hai Anh vont des portraits aux paysages, principalement à l’huile. Les œuvres sont appréciées et attestent du talent des artistes-agriculteurs qui n’ont pourtant suivi aucune formation professionnelle.

Photo : VNA/CVN

Après avoir travaillé dans de nombreuses galeries du pays, Nguyên Kim Hoàng, surnommé Minh Hoàng, a décidé de retourner dans sa terre natale pour développer sa carrière. L’année dernière, en collaboration avec la Sarl Ecohost (Hanoï) et un groupe d’artistes, il a mené un projet de tourisme expérimental à Hai Anh grâce auquel la commune a accueilli environ 10 groupes de touristes par mois, dont 70% étaient étrangers.

Nguyên Kim Hoàng estime que la coopération pour le développement du tourisme a élargi les opportunités de promotion, permettant à de nombreux visiteurs de découvrir le village de peinture. Ce projet a également créé des chances pour les artistes de trouver des partenaires et des investisseurs. Pour répondre aux demandes de la clientèle, les artistes ne cessent d'apprendre, de combiner des styles traditionnels et modernes, et d'expérimenter de nouveaux matériaux.

Les artistes locaux ont également ouvert des cours de dessin pour les jeunes, nourrissant ainsi la pensée artistique, stimulant la créativité et développant des compétences pour les générations futures.

Vân Anh/CVN