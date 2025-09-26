Miss Grand International 2025 : Yên Nhi danse avec les marionnettes sur l’eau

Miss Grand Vietnam 2025, Nguyên Thi Yên Nhi, 21 ans, présentera une tenue dénommée "Fête de Thang Long" lors du sous-concours de costumes nationaux de Miss Grand International 2025, afin de faire découvrir l’art unique des marionnettes sur l’eau vietnamiennes au public international.

>> Nguyên Thi Yên Nhi couronnée Miss Grand Vietnam 2025

Photo : Vnexpress/CVN

L’annonce a été faite lors d’une cérémonie le 24 septembre, marquant le départ de Yên Nhi pour le concours Miss Grand International 2025.

Inspirée par l’art populaire vietnamien des marionnettes sur l’eau, la "Fête de Thang Long" a été imaginée par le jeune styliste Nguyên Huy Hoang sur le conseil du styliste Dang Trong Minh Châu.

La tenue reproduit l’image d’une magnifique maison communale au bord d’un lac, théâtre des spectacles de marionnettes sur l’eau représentant des scènes de la vie quotidienne, les mœurs et coutumes spirituelles et matérielles traditionnelles des paysans vietnamiens.

Yên Nhi, actuellement étudiante en troisième année de gestion des services touristiques et de voyage à l’université Van Hiên, à Hô Chi Minh-Ville, a exprimé sa fierté de représenter le Vietnam et s’est engagée à faire de son mieux pour obtenir un excellent résultat au concours international.

Originaire de la province de Dak Lak, dans les Hauts plateaux du Centre, elle a dépassé 34 candidates pour remporter la couronne de Miss Grand Vietnam 2025 lors de la grande finale qui s’est tenue le 14 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

Au jeu des questions-réponses de la grande finale, interrogée sur la contribution de la jeunesse à l’essor du Vietnam, elle a su répondre avec brio, en anglais et en vietnamien, mettant en avant ses projets de promouvoir la culture, l’histoire et le patrimoine du Vietnam grâce au tourisme durable, d’appliquer la transformation numérique et l’innovation dans l’industrie du voyage et de devenir une ambassadrice du tourisme pour connecter le Vietnam au monde.

Miss Grand International 2025 sera la 13e édition du concours, dont la finale aura lieu le 18 octobre à Bangkok, en Thaïlande.

VNA/CVN