Hô Chi Minh-Ville : la librairie Fahasa Thuân An s’installe dans de nouveaux locaux

La librairie FAHASA Thuân An est entrée en activité en 2003. Après plus de 22 ans de service, elle a attiré bon nombre de clients. Dans le but d’améliorer la qualité et de créer davantage de commodité, FAHASA Thuân An a été transférée vers une nouvelle adresse.

Le 26 septembre, avec une superficie de près de 800 m², la librairie a officiellement accueilli ses clients à son nouvel emplacement au 72 Nguyên Van Tiêt, quartier de Lai Thiêu à Hô Chi Minh-Ville, avec un espace moderne, élégant et riche en expériences.

Le point fort de la librairie FAHASA Thuân An est son espace de lecture et d’expériences, inspiré de l’idée du "tourisme des vergers de Lai Thiêu". Cet espace accueille régulièrement des activités telles que des rencontres avec des auteurs, des présentations d’ouvrages, des démonstrations de produits, des concours de montage de maquettes, du dessin sur sable, de la peinture de statuettes ou de l’origami, organisés par FAHASA en collaboration avec ses partenaires.

De plus, FAHASA accorde une attention particulière à l’aménagement d’espaces dédiés à différents publics : les passionnés de recherche et de spécialisation, mais aussi les enfants, avec un espace créatif le week-end.

La librairie expose plus de 50.000 titres couvrant de nombreux genres : littérature vietnamienne et étrangère, manuels scolaires et parascolaires, bandes dessinées, développement personnel, apprentissage des langues, etc. Elle propose également plus de 50.000 articles de papeterie, fournitures scolaires, jouets pour enfants, cadeaux et souvenirs haut de gamme, répondant aux besoins variés des élèves, étudiants, familles, employés de bureau et touristes. L’intérieur de la librairie est aménagé de manière fonctionnelle, divisé en plusieurs zones thématiques adaptées à chaque groupe de lecteurs.

À l’occasion de son inauguration, FAHASA Thuân An propose du 26 septembre au 31 octobre 2025 une promotion spéciale : réductions de 10% à 50% sur des milliers de livres, articles de papeterie, fournitures scolaires, jouets, cadeaux et souvenirs… ainsi qu’un cadeau offert pour tout achat à partir de 200.000 dôngs.

Texte et photo : Minh Thu/CVN