Des étrangers fascinés par le hâu dông

Chants aux intonations tantôt graves tantôt aiguës, costumes éclatants et danses rituelles... tous tissent une atmosphère à la fois solennelle et animée. Pour de nombreux visiteurs étrangers, assister pour la première fois à une cérémonie de hâu dông (médiumnité) au Vietnam est une expérience hypnotisante dont il est difficile de détourner le regard.

>> Le Hâu dông en images

>> Le Hâu dông au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

>> Valeur du culte des Déesses-Mères dans la vie des Vietnamiens

>> Hâu dông

Photo : Vnexpress/CVN

Issu de la civilisation rizicole, le culte des Déesse-Mères (Dao Mâu) rend hommage aux divinités féminines qui régissent les quatre mondes de la nature : Ciel, Terre, Eaux et Forêts (Tu phu). Cette pratique populaire, profondément ancrée dans l’histoire vietnamienne, traduit l’aspiration à la santé, la prospérité et la paix. Pourtant, ce patrimoine spirituel demeure encore méconnu des voyageurs internationaux.

Selon le Docteur Nguyên Duc Hiên, également maître de cérémonie, les préjugés liés à la superstition et une communication limitée avaient longtemps freiné la transmission de ce culte.

Un tournant majeur survient en 2016, lorsque l’UNESCO inscrit les "Pratiques liées au culte des Déesses-Mères des Trois mondes" au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. "Cette reconnaissance nous a donné un nouvel élan pour partager cette singularité culturelle avec le monde", confie M. Hiên.

Photo : Vnexpress/CVN

Le cœur de la cérémonie réside dans le lên dông (entrer en transe), moment central où le médium incarne successivement différentes figures sacrées du panthéon "Tam Tu phu". Chaque séance suit trois étapes : la préparation du rituel, les transes successives où l’officiant reçoit les divinités, puis les remerciements et la distribution de dons spirituels.

Une séance de hâu dông (communication avec les esprits par l’entremise d’un médium) peut durer plusieurs heures et comprend diverses séquences appelées "gia". À chaque invocation, la personnalité et l’histoire de la divinité se manifestent à travers chants, gestes et costumes spécifiques. Les habits occupent une place essentielle : leurs couleurs et motifs doivent refléter la puissance et la personnalité de la divinité invoquée. Écharpes, couronnes, bijoux et ceintures complètent un ensemble qui exige un travail minutieux.

Photo : Vnexpress/CVN

Avant la cérémonie, M. Hiên présente en anglais et en vietnamien les figures mises à l’honneur, notamment "Ông Hoàng Muoi" et "Cô Dôi thuong ngàn". Il souligne qu’un obstacle majeur à la diffusion du culte reste la rareté des médiums maîtrisant les langues étrangères.

Pratiquant depuis plus de trente ans, M. Hiên a même été présenté par CNN en 2018 dans la série Destination Hanoï. Ông Hoàng Muoi, fils du roi-père Bat Hai Dông Dinh, est décrit comme un esprit lettré et raffiné, protecteur de la province de Nghê An. "L’incarnation doit exprimer à la fois l’autorité et la finesse d’un homme de lettres, différente de la fougue martiale des autres seigneurs", explique le maître.

À l’inverse, "Cô Dôi thuong ngàn", gardienne des montagnes et des forêts, se manifeste dans une gestuelle puissante, souvent armée de sabres ou d’arcs. Les mouvements sont énergiques et précis, portés par une musique intense qui glorifie ses exploits de défense des espaces sylvestres.

Pour M. Hiên, les visiteurs abordent la cérémonie avec respect et curiosité sincère. "Je n’ai jamais rencontré de réactions désinvoltes. Au contraire, chacun souhaite comprendre et ressentir", insiste-t-il, rappelant l’importance pour les agences de s’assurer de cette disposition d’esprit.

C’est également l’avis de Veronica, représentante d’EAsia Travel. Elle constate l’émergence d’un tourisme dit "lent", orienté vers l’immersion dans la culture locale. "Lorsqu’un expert accompagne l’expérience, la valeur et l’émotion sont décuplées", souligne-t-elle.

Photo : Vnexpress/CVN

À l’issue des rituels, Isabel confie avoir été marquée par les récits des divinités : "Chaque histoire révèle un pan de la culture vietnamienne. Même sans tout saisir, la musique et les couleurs éveillent une émotion profonde". Spécialiste en anthropologie sociale, elle juge l’esthétique du hâu dông particulièrement aboutie, mêlant harmonieusement chants, costumes et mise en scène.

Au sanctuaire de Phu Thiên Huong, les visiteurs peuvent explorer les salles d’exposition consacrées aux objets rituels, dont le costume somptueux de "Ông Hoàng Muoi", symbole d’autorité et de sacralité. Les autels richement sculptés dévoilent un univers foisonnant de figures divines et de motifs traditionnels.

Photo : Vnexpress/CVN

Pour l’heure, les programmes proposés aux touristes durent environ trois heures et présentent deux ou trois séquences de transe. M. Hiên estime toutefois que des sessions plus longues, de six à sept heures, offriraient une immersion plus complète, avec la possibilité pour les visiteurs d’essayer eux-mêmes la tenue de médium.

Ainsi, au-delà d’un simple spectacle, le hâu dông se révèle une passerelle vers l’âme vietnamienne. Entre ferveur spirituelle et expression artistique, cette tradition ancestrale attire désormais le regard du monde, offrant aux étrangers un voyage intime au cœur de la culture locale.

Thao Nguyên/CVN