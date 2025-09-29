L’Orchestre italien du Teatro Massimo se produira pour la première fois à Hanoï

L'Orchestre du Teatro Massimo se produira pour la première fois au Vietnam les 30 septembre et 1 er octobre prochains, au théâtre Hô Guom à Hanoï, dans le cadre du concert intitulé "Italia Mistero : le mystère de l'Italie".

Photo : Orchestre du Teatro Massimo/CVN

Le public de la capitale aura ainsi l'occasion de découvrir la musique classique interprétée par les artistes de l'Orchestre du Teatro Massimo, placés sous la direction du Maestro Alberto Maniaci. Deux voix d'exception - la soprano Federica Guida et le ténor Matteo Falcier - viendront enrichir ce programme.

"Italia Mistero : le mystère de l'Italie" transportera le public dans un voyage romantique, tragique et dramatique, au travers des mélodies intemporelles de Rossini, Verdi, Donizetti et Bellini. Ce concert promet de faire revivre l'opéra italien du XIXe siècle avec la fougue et la passion des plus grands artistes transalpins.

Réputé pour son excellence tant dans l'opéra que dans le répertoire symphonique, l'Orchestre du Teatro Massimo a marqué les saisons de son théâtre et les scènes les plus prestigieuses du monde. Au fil des décennies, il a été dirigé par des figures emblématiques telles que Franco Capuana, Gianandrea Gavazzeni, Tullio Serafin, Vittorio Gui, Antonino Votto, Ottavio Ziino, Claudio Abbado, Riccardo Muti et Carlo Maria Giulini, ainsi que des légendes internationales comme Paul Hindemith, Pierre Monteux, Otto Klemperer, Lovro von Matacic, Zubin Mehta et Myung-Whun Chung.

Ces dernières années, l'orchestre s'est produit sous la baguette de Placido Domingo à Florence, Zubin Mehta à Taormine et Gabriele Ferro au Festival de Ravello. L'orchestre a également effectué des tournées internationales, notamment à Oman (2016 et 2019) et au Japon (2017 et 2023), et a participé à des enregistrements avec Jonas Kaufmann et Marina Rebeka.

Au théâtre Hô Guom, le concert "Italia Mistero : le mystère de l'Italie" offrira au public de la capitale une immersion totale dans la beauté de la musique italienne, servant également d'une passerelle diplomatique et culturelle significative, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération, d'échanges artistiques et de développement de projets de spectacles futurs entre le Vietnam et l'Italie.

VNA/CVN