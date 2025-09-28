Préservation du tissage de brocart des Thai

Le métier de tissage de brocart dans les montagnes de la province de Nghê An (Centre) est profondément enraciné dans la vie culturelle et spirituelle de la communauté des Thai. Avec des métiers à tisser traditionnels et leurs mains habiles, les femmes créent des tissus brocardés aux couleurs vives, reflétant la culture et l’histoire de leur ethnie. Ces produits sont utilisés lors des mariages, des crémaillères, des cérémonies de culte des ancêtres et dans la vie quotidienne.

Face à la concurrence des produits industriels, le métier de tissage de brocart est en déclin. Cependant, Sâm Thi Bich, directrice de la coopérative artisanale Hoa Tiên, dans la commune de Châu Tiên, s’efforce de conserver et de valoriser ce savoir-faire, tout en l’associant au tourisme pour attirer les visiteurs. Les artisans ont mis au point 52 couleurs naturelles de teintures dérivées de plantes, racines et fruits locaux, et utilisent divers matériaux tels que la soie, le coton, le lin et la laine.

Le métier de tissage de brocart des Thai à Nghê An, pratiqué dans 15 villages artisanaux, vient d’être reconnu par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme comme un patrimoine culturel immatériel national. C’est une grande opportunité pour préserver l’identité culturelle, créer des moyens de subsistance pour la population locale et développer le tourisme communautaire.

Bich Huê - Hoàng Lan/VNA/CVN