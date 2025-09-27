La beauté du rituel then du Viêt Bac - un joyau vivant du patrimoine

Dans l’immense trésor de la culture populaire vietnamienne, le rituel then (chant céleste) resplendit comme un joyau rare, où s’entrelacent spiritualité, art et humanité. Le son cristallin du luth tính , accompagné des chants sacrés then , a depuis longtemps franchi les limites des villages pour devenir l’écho de l’âme des Tày, Nùng et Thái.

>> La province de Bac Giang promeut le chant patrimonial then

>> Lang Son : le then, chant divin des montagnes, reprend un nouveau souffle à Khánh Xuân

Photo : VNA/CVN

Plus qu’un simple rituel, le then est un fil invisible reliant les hommes aux divinités, une prière pour la paix, l’abondance des récoltes et la cohésion de la communauté.

En 2019, la pratique de ce rituel a été inscrite par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, apportant Vietnam une immense fierté. Depuis lors, le then ne cesse de se renouveler, irradiant dans la vie contemporaine.

Dans la vie des ethnies Tày et Nùng, le then n’est pas une simple mélodie, mais un jalon qui accompagne le cycle de vie : célébration du premier mois d’un enfant, prières pour la santé, cérémonies d’initiation ou encore vœux de longévité. Chaque chant then est à la fois bénédiction et espérance, sacré et intime.

Pour l’"Artiste du Peuple" Nông Thi Lim, 85 ans, de Lang Son, chanter le then n’est pas seulement offrir sa voix au village, mais aussi dialoguer avec les ancêtres et les divinités. Ainsi, la pratique des rituel et chant then devient une force de cohésion, permettant à chacun de dépasser les épreuves de la vie.

Hoàng Thi Bich Hông, autre "Artiste Émérite" de Thai Nguyên, confie : "Le rituel then ne se réduit pas à une esthétique. Il reflète l’ensemble de la vie spirituelle, historique et sociale des Tày et des Nùng ; il est le miroir de l’identité et la mémoire vivante de nos communautés".

Un art ancien, toujours aussi vivant

À la fois pratique rituelle et expression artistique, le then est indissociable de la vie spirituelle des peuples Tày, Nùng et Thái. Il traduit leur lien profond avec la nature et l’univers, tout en incarnant un dialogue entre cultures, entre l’individu et le collectif, au sein de la grande famille des ethnies vietnamiennes.

Transmis de génération en génération, ce rituel a traversé les siècles. Les maîtres tels que Hoàng Thi Bich Hông, Nông Thi Lim, Nguyên Van Tho ou Triêu Thuy Tiên en sont les gardiens, portant le then des maisons sur pilotis jusqu’aux scènes et aux conservatoires.

Aujourd’hui, certaines provinces comme Quang Ninh ou Lang Son intègrent le then dans les circuits de tourisme communautaire, permettant aux visiteurs de vivre une expérience authentique tout en contribuant à la préservation de ce patrimoine. En 2017, le then a pour la première fois résonné à l’international lors d’une représentation à Paris, organisée par l’Institut des cultures du monde, en présence de nombreux artistes vietnamiens.

Devenu symbole identitaire et fierté culturelle, le then a dépassé le cadre du rituel pour incarner l’âme vietnamienne. Sa transmission dépend de la passion des artistes et des maîtres, mais aussi de l’engagement des jeunes générations, de la communauté et des institutions culturelles.

Dans le tumulte du monde moderne, le rituel then continue de nourrir les âmes, de rassembler les cœurs et d’ouvrir des passerelles vers l’international. Sauvegarder ce rituel, c’est non seulement préserver une tradition, mais aussi affirmer l’identité vietnamienne au sein du concert des cultures du monde.

VNA/CVN