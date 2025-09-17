Hô Chi Minh-Ville : une projection spéciale du film de guerre Mưa đỏ

L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l'Association municipale des victimes de l'agent orange/dioxine, a organisé récemment une projection spéciale du film de guerre Mưa đỏ (Pluie rouge) pour les victimes de l'agent orange et les anciens combattants.

Photo : VOV/CVN

Le film relate notamment la bataille historique de 81 jours pour défendre la citadelle de Quang Tri durant la guerre du Vietnam.

Vo Duy Tân, une victime de l'agent orange/dioxine, invalide de guerre et vice-chef permanent du bureau de liaison du 10e régiment des commandos de la forêt de Sác à Hô Chi Minh-Ville, a partagé : "Le film retrace l'image de jeunes soldats - pour la plupart des élèves et étudiants - qui se sont portés volontaires avec un amour patriotique ardent. C’est un message extrêmement significatif adressé à la jeunesse d’aujourd’hui".

Le vétéran Nguyễn Lê Thành, qui a combattu sur le champ de bataille de la frontière Sud-Ouest, s'est également ému en déclarant : "En regardant le film, les souvenirs de mes anciens camarades me sont revenus".

"Dans le film Mưa đỏ, j’ai trouvé que les sentiments entre camarades étaint très bien dépeints. Mes camarades à l’époque ont beaucoup sacrifié. J’ai passé 25 jours et nuits dans les tranchées, sans pouvoir me laver, subissant la pluie et le soleil, partageant avec mes frères d’armes des maigres rations... Maintenant que nous vivons en paix, nous devons tous être unis pour construire un pays de plus en plus fort", a exprimé M. Thành.

Photo : VOV/CVN

Kim Hoàng, vice-présidente permanente de l'Association des victimes de l’agent orange/dioxine de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que de nombreux spectateurs du film sont d'anciens combattants ayant directement participé aux combats à Quang Tri, et qu'ils étaient particulièrement émus de revivre ces souvenirs à travers le film.

"Le film nous rappelle de nombreux souvenirs, la fierté de l'esprit combatif courageux et glorieux de nos ancêtres, grâce auxquels nous pouvons aujourd'hui vivre en paix. La guerre est passée, mais la douleur reste présente, et nous espérons qu'avec l'effort commun de tous, les victimes de l'agent orange recevront de plus en plus de soutien tant moral que matériel", a déclaré Mme Hoàng.

Inspiré d’un scénario de l’écrivain Chu Lai, Mưa đỏ a été réalisé par Dang Thai Huyên. Le film retrace les 81 jours de combats héroïques pour la défense de la citadelle de Quang Tri, l’une des batailles les plus féroces du XXe siècle. Production du Cinéma de l’Armée populaire du Vietnam, il s’inscrit dans la tradition du cinéma révolutionnaire et rend hommage aux générations tombées pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Ngoc Xuân - Hoàng Phuong/CVN