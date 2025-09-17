Le roman Mưa đỏ en rupture de stock après le succès du film éponyme

Porté par l’engouement du box-office pour le film Mưa đỏ (Pluie rouge), le roman éponyme de l’écrivain Chu Lai connaît à son tour un véritable phénomène éditorial.

>> Projection du film Mua do en hommage aux martyrs héroïques à Quang Tri

>> L’afflux de visiteurs à la Citadelle de Quang Tri porté par le film Mưa đỏ

>> Mưa đỏ séduit un nombre record de spectateurs

>> Hô Chi Minh-Ville : une projection spéciale du film de guerre Mưa đỏ

Photo : TTVH/CVN

Depuis plusieurs jours, les lecteurs désireux d’acquérir l’ouvrage doivent passer par la précommande, les stocks étant systématiquement épuisés sur les plateformes de vente en ligne. À la Quest Bookstore, comme dans de nombreuses autres librairies, la demande pour Pluie rouge a atteint un niveau inédit.

"Avant la sortie du film, les précommandes du roman +Pluie rouge+ avaient déjà été lancées. Mais c’est véritablement après la sortie en salles que l’ouvrage éponyme a connu un essor spectaculaire, au point d’être constamment en rupture de stock", raconte Hà Linh, manager en librairie Quest Bookstore.

Trois réimpressions

Publié pour la première fois en 2016 par la Maison d’édition de l’Armée populaire, puis réédité en 2017 et 2019, le roman a de nouveau été tiré à grande échelle depuis août 2025. Face à l’engouement croissant des lecteurs, la maison d’édition a procédé à des réimpressions d’urgence afin de répondre à la demande.

Photo : CAND/CVN

"Le film + Mưa đỏ+ est à la fois excellent et profondément significatif. C’est pourquoi j’ai souhaité en savoir davantage sur la période de guerre vécue par le peuple vietnamien. Lorsque j’ai appris que la librairie Quest Bookstore proposait le roman, j’ai immédiatement eu envie de l’acheter pour approfondir mes connaissances", a partagé Lan Anh, lecteur hanoïen.

L’écrivain Chu Lai avait initialement écrit le scénario de Pluie rouge en 2010. Faute de financement suffisant pour en assurer la réalisation, il a décidé d’en faire un roman, publié en 2016. L’histoire s’inspire d’un événement historique survenu à l’ancienne citadelle de Quang Tri en 1972, et dépeint le destin de jeunes soldats unis dans le combat, animés par l’amitié, l’amour et le sacrifice pour leurs camarades comme pour la Patrie.

Cette année, Mưa đỏ été porté à l’écran par le Cinéma de l’Armée populaire. Projeté en avant-première le 22 août, le film a rapidement établi un nouveau record au box-office, détrônant Mai de Trân Thành pour devenir le film vietnamien le plus rentable de l’histoire.

Selon Box Office Vietnam, jusqu'au 16 septembre, Pluie rouge avait déjà généré plus de 650 milliards de dôngs de recettes.

Quê Anh/CVN