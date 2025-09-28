Hôi An, l'un des plus beaux centres historiques d’Asie

La vieille ville de Hôi An au Vietnam vient d'être classée par le site de voyage en ligne Tourlane comme le plus beau centre historique d'Asie, à égalité avec des sites célèbres du patrimoine mondial tels que Cracovie (Pologne), Avignon (France) ou Carthagène (Colombie).