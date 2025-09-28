icon search
mask
Culture
Hôi An, l'un des plus beaux centres historiques d’Asie

La vieille ville de Hôi An au Vietnam vient d'être classée par le site de voyage en ligne Tourlane comme le plus beau centre historique d'Asie, à égalité avec des sites célèbres du patrimoine mondial tels que Cracovie (Pologne), Avignon (France) ou Carthagène (Colombie).

>> La beauté de la campagne de Hôi An illustrée par la danse contemporaine

>> Hôi An brille sur le palmarès d’Agoda des festivals des lanternes d’Asie

>> Hôi An classée plus beau centre historique d’Asie par Tourlane


VNA/CVN

#Hôi An #centres #historiques #Asie #Tourlane

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top