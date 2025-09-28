Hôi An, l'un des plus beaux centres historiques d’Asie

>> La beauté de la campagne de Hôi An illustrée par la danse contemporaine
VNA/CVN
La vieille ville de Hôi An au Vietnam vient d'être classée par le site de voyage en ligne Tourlane comme le plus beau centre historique d'Asie, à égalité avec des sites célèbres du patrimoine mondial tels que Cracovie (Pologne), Avignon (France) ou Carthagène (Colombie).
