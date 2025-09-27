Site national spécial : la pagode Cô Lê mise à l’honneur

Érigée au XII e siècle sous le règne du roi Ly Thân Tông, la pagode Cô Lê, dans la province de Ninh Binh (Nord), figure désormais parmi les sites nationaux spéciaux du Vietnam.

À l’origine construite en bois pour honorer Bouddha et le maître zen Nguyên Minh Không (1073-1141), elle a traversé les siècles et les intempéries avant d’être profondément restaurée en 1902 par le prélat Pham Quang Tuyên, qui lui a donné son architecture actuelle.

S’étendant sur près de 36.000 m², la pagode séduit d’abord par son imposante tour Cuu phâm Liên hoa, visible de loin. Édifiée en 1927, cette tour octogonale de 32 m de haut est composée de neuf niveaux superposés en forme de lotus, représentant les neuf cieux. Elle repose sur le dos d’une gigantesque tortue, tête tournée vers le sanctuaire, symbole de longévité et de stabilité.

Parmi ses trésors figure la grande cloche en bronze Dai Hông Chung. Fondue en 1936 selon des techniques artisanales, elle pèse neuf tonnes, mesure 4,2 m de haut pour un diamètre de 2,2 m. Sa réalisation, entièrement manuelle, exigea à l’époque un soin minutieux et des mois d’efforts.

Le 10 septembre dernier, la pagode Cô Lê a été officiellement inscrite au rang des sites nationaux spéciaux. Ce classement renforce la valeur patrimoniale de ce haut lieu bouddhique et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du tourisme culturel et spirituel, contribuant ainsi au dynamisme socio-économique de la province.

Texte et photos : Công Luât - Phuong Nga/VNA/CVN