Les industries culturelles devraient contribuer à hauteur de 7% au PIB d’ici 2030

Le Vietnam vise à porter la part des industries culturelles dans le PIB national à 7% d’ici 2030. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a adopté un programme national de développement culturel pour la période 2025-2035.

En 2019, ce secteur relativement jeune représentait plus de 3,6% du PIB vietnamien.

Le Vietnam compte actuellement 12 industries culturelles, dont six - le cinéma, l’artisanat, le design, les arts du spectacle, le tourisme culturel et les logiciels et jeux de divertissement - ont franchi des étapes importantes.

L’industrie cinématographique a acquis une reconnaissance internationale notable grâce aux films d’animation vietnamiens, tandis que l’artisanat vietnamien figure parmi les 10 premiers produits d’exportation et est présent dans 160 pays.

Dans le cadre de ce programme, le ministère prévoit de réparer et de rénover 95% des quelque 120 vestiges nationaux spéciaux et 70% des quelque 2.500 vestiges nationaux d’ici la fin de la décennie.

Le ministère prévoit également de participer à au moins cinq événements culturels et artistiques majeurs à l’étranger.

Le ministère estime que le financement total de la mise en œuvre du programme national cible au cours des cinq prochaines années atteindrait 122.250 milliards de dôngs.

D’ici 2035, les industries culturelles devraient représenter 8% du PIB national.

