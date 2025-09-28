Journée de la culture Vietnam - République de Corée à Huê

Dans la soirée du 27 septembre, le Comité populaire de la ville de Huê, en coopération avec l’ambassade de la République de Corée au Vietnam, a inauguré la "Journée de la culture Vietnam - République de Corée 2025" à Huê.

Photos : VNA/CVN

Cet événement, inscrit dans une série d’activités culturelles organisées dans tout le pays en 2025, vise à renforcer l’amitié et la coopération entre les deux nations. Plus qu’une simple manifestation artistique, il constitue un rendez-vous marquant de la diplomatie culturelle et populaire.

Le programme réunit près de 100 stands présentant la culture, le tourisme, la gastronomie et l’artisanat traditionnels des deux pays. Les visiteurs peuvent essayer le hanbok, participer à des jeux populaires sud-coréens, déguster des plats typiques, s’essayer à des danses K-Pop improvisées, découvrir l’ao dài (tunique traditionnelle) de Huê et des métiers artisanaux locaux. La ville de Gyeongju, ancienne capitale de la République de Corée et hôte de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2025, participe pour la première fois.

Point d’orgue de la soirée : des spectacles mêlant traditions et modernité, avec notamment le nha nhac de la Cour impériale de Huê - patrimoine culturel immatériel de l’humanité -, des représentations de musique traditionnelle sud-coréenne (Gugak), ainsi que des performances dynamiques de K-Pop et de V-Pop.

La manifestation, qui se poursuit jusqu’au 28 septembre, réunit la troupe artistique Uheeska (République de Corée) et de nombreux artistes vietnamiens. Selon Phan Thanh Hai, directeur du Département municipal de la culture et des sports de Huê, la République de Corée est un partenaire de longue date et essentiel de sa ville. Depuis 2007, la ville a mis en œuvre six projets d’aide publique au développement (APD) pour un montant total d’environ 55 millions de dollars, tandis que de nouveaux projets, soutenus par l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA), sont en cours.

Les échanges culturels et artistiques successifs continuent de consolider l’amitié entre les deux peuples et de confirmer le rôle de Huê comme lieu de rencontre et de créativité.

VNA/CVN