Première édition du Festival mondial de la culture à Hanoï

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le Comité populaire de Hanoï et le ministère des Affaires étrangères, a tenu ce vendredi 26 septembre une conférence de presse pour annoncer la première édition du Festival mondial de la culture à Hanoï. Il se déroulera du 3 au 5 octobre à la Cité impériale de Thang Long.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, Lê Hai Binh, vice-ministre permanent du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que ce festival constituerait une initiative majeure visant à mettre en lumière le rôle fondamental de la culture dans le développement durable.

Il s’agit d’un pont culturel reliant les nations, un espace de dialogue pour surmonter ensemble les défis mondiaux tels que conflits, pandémies, ou changement climatique, dans un esprit de paix et de prospérité commune, a-t-il déclaré.

Le festival offrira une mosaïque de couleurs culturelles venant de divers pays, reflétant un message d’humanité, de paix et d’amitié que le comité d’organisation souhaite transmettre tant au public vietnamien qu’à la communauté internationale, a-t-il indiqué.

Au 25 septembre 2025, 48 ambassades, organisations internationales et centres culturels étrangers avaient confirmé leur participation. Le programme comprendra 45 espaces culturels nationaux, 33 stands de gastronomie, 16 troupes artistiques internationales, 12 Maisons d’édition participant à la présentation de livres, 20 pays proposant des films dans le cadre du festival.

Photo : VNA/CVN

Les activités principales incluent la Journée mondiale de la culture à Hanoï, un festival gastronomique international, des projections cinématographiques, des danses folkloriques internationales, une exposition d’arts visuels, un défilé de tenues traditionnelles et de l’áo dài (robe traditionnelle des femmes vietnamiennes), une foire internationale du livre, et diverses activités parallèles.

Nguyên Phuong Hoa, directrice du Département de coopération internationale (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) a affirmé qu’il s’agirait probablement du plus grand festival culturel international jamais organisé au Vietnam, en termes d’échelle et de portée. Pour la première fois, des cultures venues des cinq continents seront réunies dans la capitale vietnamienne.

https://Worldculturefestival.vn

Selon le comité d’organisation, sous le slogan "La culture comme fondement, l’art comme vecteur", le festival vise à devenir un événement culturel annuel d’envergure internationale à Hanoï. Il contribuera à renforcer les liens entre les peuples, à favoriser les échanges culturels et à consolider la compréhension et la confiance mutuelle entre le Vietnam et ses partenaires dans le monde.

Cet événement affirme aussi le rôle essentiel de la culture dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, dans une perspective de paix, de stabilité et de prospérité régionale et mondiale.

VNA/CVN