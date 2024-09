Stratégie de développement de l’industrie de semi-conducteurs d'ici 2030

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a approuvé la Stratégie de développement de l’industrie de semi-conducteurs du Vietnam, qui vise à capitaliser sur les avantages géopolitiques et en ressources humaines et à faire du Vietnam un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale d'ici 2030 avec une vision jusqu'en 2050.

>> Développement des ressources humaines au service de l’industrie des semi-conducteurs

>> Former 50.000 ingénieurs dans l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030

>> Les États-Unis aident à former des formateurs vietnamiens aux semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

La dynamique mondiale des semi-conducteurs subissant des transformations importantes, le Vietnam voit une opportunité de renforcer son rôle dans la chaîne d'approvisionnement internationale. Tirant parti de ses avantages géopolitiques et en ressources humaines, le Vietnam est bien placé pour approfondir son implication dans l'industrie.

La stratégie nouvellement approuvée suit la formule C = SET + 1 :

- C représente les puces ;

- S représente la spécialisation (puces spécialisées) ;

- E fait référence à l'électronique ;

- T se concentre sur le développement des talents ;

- Le +1 souligne le statut émergent du Vietnam en tant que destination sûre au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

La stratégie vietnamienne en matière de semi-conducteurs est divisée en trois phases :

- Phase 1 (2024-2030) : le Vietnam entend utiliser ses avantages géopolitiques et en ressources humaines pour attirer des investissements directs étrangers (IDE) sélectifs. Le pays s'efforcera de devenir un pôle mondial pour les talents dans le domaine des semi-conducteurs et de développer des capacités fondamentales dans les domaines de la recherche, de la conception, de la production, du conditionnement et des tests. L'objectif est de créer 100 entreprises de conception, une usine de fabrication de puces à petite échelle et 10 usines de conditionnement et de test, générant plus de 25 milliards d'USD de revenus par an d'ici 2030.

Photo : VNA/CVN

- Phase 2 (2030-2040) : le Vietnam se positionnera comme l'un des principaux pôles mondiaux de semi-conducteurs et d'électronique, avec une approche équilibrée entre la production nationale et les IDE. À ce stade, le Vietnam vise à avoir au moins 200 entreprises de conception, deux usines de fabrication de puces et 15 usines de conditionnement et de test, avec des revenus annuels prévus pour l'industrie dépassant 50 milliards d'USD.

- Phase 3 (2040-2050) : D'ici 2050, le Vietnam souhaite figurer parmi les premières nations en matière de semi-conducteurs, maîtriser la recherche et le développement et devenir leader dans certains segments de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. La stratégie définit les objectifs de 300 entreprises de conception, trois usines de fabrication de puces et 20 usines d'emballage et de test, avec des revenus annuels dépassant les 100 milliards d'USD.

Cinq domaines clés

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie définit cinq domaines clés sur lesquels se concentrer :

1. Développement de puces spécialisées : Recherche et développement de technologies de pointe pour les puces spécialisées, notamment dans l'IA et l'IoT, en investissant dans des centres de recherche de base et en favorisant les partenariats public-privé pour l'innovation.

2. Croissance de l'industrie électronique : Soutenir le développement de l'électronique de nouvelle génération intégrée à des puces spécialisées, en donnant la priorité aux produits nationaux et en encourageant les partenariats avec les géants mondiaux de l'électronique.

3. Développement des talents et de la main-d'œuvre : mettre en place des initiatives pour former et retenir une main-d'œuvre qualifiée, en visant à avoir plus de 50.000 ingénieurs et diplômés dans le domaine des semi-conducteurs d'ici 2030, et 100.000 d'ici 2040.

Photo : VNA/CVN

4. Attraction des investissements : mettre en œuvre des politiques pour attirer les IDE de haute technologie dans le secteur des semi-conducteurs, en offrant des incitations fiscales et en créant un environnement commercial favorable. La stratégie comprend également des plans pour créer un fonds d'investissement dédié pour soutenir les projets de semi-conducteurs.

5. Collaboration environnementale et internationale : promouvoir la fabrication verte et l'élimination sûre des déchets dans l'industrie des semi-conducteurs tout en élargissant les collaborations internationales pour exploiter l'expertise et l'innovation mondiales.

Le Comité de pilotage national pour le développement des semi-conducteurs, dirigé par le Premier ministre, est chargé de rechercher, consulter, recommander et proposer des orientations et des solutions pour promouvoir le développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam ; diriger et coordonner entre les ministères, les agences de niveau ministériel, les agences gouvernementales et les organisations compétentes pour promouvoir le développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam.

VNA/CVN