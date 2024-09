Le dirigeant Tô Lâm à un séminaire sur des industries des semi-conducteurs et de l'IA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a participé, le 22 septembre à New York, à un séminaire sur le renforcement de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans le développement des industries des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle (IA)

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a participé le 22 septembre à un séminaire sur le renforcement de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans le développement des industries des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle (IA) à New York, dans le cadre de sa participation à la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies et de son voyage de travail aux États-Unis.

L'événement a vu la participation de dirigeants et d'experts des principaux groupes et organisations technologiques du monde dans les industries des semi-conducteurs et de l'IA, tels qu'AMD, Google, Marvell, l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs (SIA) et l’Alliance mondiale des semi-conducteurs (SEMI).

S’adressant à l'événement, le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que les relations entre le Vietnam et les États-Unis n'ont cessé de se développer dans tous les domaines au cours des dernières années, en particulier les partenariats économiques, d'investissement et commerciaux.

Nguyên Chi Dung a souligné l'énorme potentiel de coopération entre les partenaires vietnamiens et américains dans le domaine des hautes technologies telles que les semi-conducteurs et l'IA, soulignant que ce partenariat ouvrira des opportunités aux entreprises des deux pays pour maintenir et exploiter les avantages de chaque partie.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a promulgué une stratégie sur le développement de l'IA en 2021 et le Premier ministre a signé le 21 septembre 2024 un programme de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs et une stratégie nationale sur le développement de l'industrie des semi-conducteurs, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays intensifiera la formation de ressources humaines de haute qualité pour le secteur dans les temps à venir avec pour objectif de former 50.000 ingénieurs d'ici 2030.

Lors du séminaire, des représentants d'organisations et de groupes technologiques de premier plan des États-Unis et du monde ont partagé leurs expériences internationales dans le développement des industries des semi-conducteurs et de l'IA, et ont souligné l'énorme potentiel et les opportunités de coopération avec le Vietnam dans ces domaines.

Les experts ont hautement évalué la stratégie du Vietnam sur le développement des industries des semi-conducteurs et de l'IA, et ont exprimé leur conviction qu'avec ces orientations, le pays deviendra une destination attrayante pour les investisseurs dans ces domaines et obtiendra des succès à l'avenir.

S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire général du Parti et président de l'État, Tô Lâm, a clairement déclaré que le Vietnam a défini un développement national rapide et durable basé sur les sciences, les technologies et l'innovation.

Le Parti et l'État vietnamiens ont déjà défini trois percées stratégiques pour le développement socio-économique, à savoir les institutions, les infrastructures et les ressources humaines combinées à la restructuration de l'économie et au renouvellement du modèle de croissance, et à la promotion du développement national basé sur la science, la technologie, l'innovation et les valeurs culturelles du peuple vietnamien, a-t-il déclaré.

Le développement des industries des semi-conducteurs et de l'IA est une exigence objective, un choix stratégique et une priorité dans le développement scientifique et technologique, qui stimulera le développement d'autres industries auxiliaires, a souligné le dirigeant Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a noté que le Vietnam se trouve actuellement à un moment important de la transition vers une économie numérique, une économie verte et une économie circulaire et accorde la priorité au fort développement des sciences, des technologies et de l'innovation pour créer des percées en matière de productivité, de qualité et d'augmentation de la compétitivité de l'économie.

Dans ce contexte, le Vietnam encourage et donne la priorité à l'attraction d'investissements sélectifs, ciblant les projets de haute technologie, la recherche et le développement de semi-conducteurs et d'IA, les énergies renouvelables et l'hydrogène vert, la construction d'infrastructures synchrones, a-t-il déclaré, ajoutant que ce sont également des domaines dans lesquels les investisseurs américains ont beaucoup de potentiel et de points forts.

Passant en revue les résultats positifs que la relation de coopération entre le Vietnam et les États-Unis a apportés depuis la normalisation des relations en 1995, Tô Lâm a affirmé que le potentiel de coopération des partenaires vietnamiens et américains dans les domaines de haute technologie tels que les semi-conducteurs et l'IA est extrêmement énorme et significatif dans la nouvelle ère, en particulier après que le Vietnam et les États-Unis ont amélioré leur relation en un partenariat stratégique intégral avec deux piliers de coopération révolutionnaires : l'innovation et l'industrie des semi-conducteurs.

Le dirigeant a exprimé sa conviction que la coopération dans les industries des semi-conducteurs et de l'IA ouvrira des opportunités aux entreprises des deux pays pour mettre en jeu et exploiter les avantages de chacun.

Soulignant les forces et les opportunités du Vietnam pour le développement des industries des semi-conducteurs et de l'IA, Tô Lâm a déclaré qu'au cours des 20 dernières années, le Vietnam a formé des centaines de milliers de programmeurs et des millions de personnel pour l'industrie des technologies de l'information. Il s'agit d'une base importante pour affirmer que les ressources humaines dans les secteurs de l'IA et des semi-conducteurs sont l'une des forces du Vietnam, a-t-il expliqué.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, de nombreuses grandes entreprises des secteurs de l'électronique, des technologies de l'information, des semi-conducteurs et de l'IA, telles que Samsung, Amkor, Hana Micron, Intel, Foxconn, LG, Viettel, VNPT et FPT, investissent au Vietnam tandis que de nombreuses autres entreprises achèvent les dernières procédures pour déployer des activités de recherche et développement, de production et d'affaires dans le pays, a déclaré Tô Lâm aux participants.

Tô Lâm a affirmé que le Vietnam accordait toujours de l'importance à la coopération internationale et comprenait que pour réussir et progresser dans les domaines de haute technologie, en particulier les industries des semi-conducteurs et de l'IA, il était nécessaire d'aller ensemble et de construire une chaîne de valeur solide. Dans le même temps, le Vietnam accueille les entreprises et organisations américaines dans le pays pour développer conjointement des solutions créatives et durables, a-t-il souligné.

Le dirigeant vietnamien a exprimé sa conviction qu'avec les contributions de tous, le partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis deviendrait de plus en plus pratique et efficace, contribuant au développement durable.

VNA/CVN