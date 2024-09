Stimuler la consommation et développer le marché intérieur

>> L’augmentation du pouvoir d’achat stimule la croissance du marché intérieur

>> Les prix sont restés globalement stables au cours des cinq premiers mois de l'année

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la reprise de la consommation intérieure et de la production nationale ainsi que la forte croissance du tourisme, contribuent positivement à la croissance du secteur du commerce et des services depuis le début de l'année.

Photo : VNA/CVN

Le marché des biens en août a été assez dynamique. Selon le ministère, la vente totale de biens de consommation et de services le mois dernier a atteint 526 600 milliards de dôngs (21,45 milliards de dollars), soit une augmentation de 7,9% sur un an.

Au cours des huit premiers mois de 2024, la vente au détail de biens de consommation et de services a augmenté de 8,5 % par rapport à la même période de l'année dernière, avec des croissances enregistrées dans l'hôtellerie-restauration (14,3 %), le tourisme (26,2 %).

Commentant le bilan au cours des huit premiers mois de cette année, Dr. Le Quoc Phuong, ancien directeur adjoint du Centre d'information sur l'industrie et le commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce a souligné que la croissance a ralenti, en raison d'un taux de croissance de la vente au détail qui n'a pas augmenté de manière significative.

Afin de promouvoir le marché intérieur, le 27 août 2024, le ministère de l'Industrie et du Commerce a conseillé au Premier ministre de signer et de promulguer la directive No 29/CT-TTg visant à stimuler la consommation, à soutenir la production et les affaires et le développement du marché intérieur.

Le 14 septembre, le ministère de l'Industrie et du Commerce a également publié une dépêche officielle visant à renforcer l'approvisionnement en biens essentiels pour les populations des localités touchées par le récent typhon Yagi.

À Hanoï, en novembre 2024, l'événement du Mois de promotion de Hanoï 2024 sera déployé dans toute la ville avec 800 à 1 000 points de vente promotionnels.

Pendant ce mois spécial, de nombreux événements auront lieu tels que le Festival de shopping de Hanoï, la Journée des mégas soldes... En novembre aura lieu l'événement "Nuit blanche de Hanoï" qui attirera environ 200 entreprises, centres commerciaux, supermarchés, installations de production et entreprises, plateformes électroniques, sites d'e-commerce...

A cela s'ajoutent la foire “Biens et produits pour les consommateurs”, le Salon des produits agro- alimentaires sûrs de Hanoï 2024, la Semaine des fruits et produits agricoles de Hanoï 2024...

VNA/CVN