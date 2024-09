Hô Chi Minh-Ville

Dynamiser l'investissement dans les énergies renouvelables

Le 20 septembre dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et le Centre d’arbitrage international du Vietnam (VIAC) ont co-organisé la 2 e édition du Forum de soutien juridique aux investissements 2024.

Placé sous le thème "Attirer les investissements dans des projets d'énergies renouvelables et promouvoir la croissance économique verte à Hô Chi Minh-Ville", l'événement a réuni près de 300 participants, en majorité des représentants d'agences compétentes, des avocats, des experts et des investisseurs opérant à Hô Chi Minh-Ville. Ce forum comprenait deux parties principales : la présentation de rapports d'investisseurs et d'experts et un dialogue pour écouter les problèmes qui préoccupent les investisseurs et les autorités municipales lors du processus de mise en œuvre des projets d'énergies renouvelables à Hô Chi Minh-Ville.

Quatorze groupes de travaux principaux

Dans son discours d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a déclaré que le développement de l'économie durable est un modèle vers lequel aspirent de nombreux pays à travers le monde. Le Vietnam, Hô Chi Minh-Ville en particulier, s'inscrit aussi dans cette tendance. La ville vient ainsi de publier un Plan d'action 2024-2030 pour la croissance verte dans le cadre de la Stratégie nationale de croissance verte sur la période 2021-2030.

Hô Chi Minh-Ville a identifié 14 groupes de travaux principaux qui mettent l'accent sur l'élément "vert" du développement, parmi lesquels les projets d’énergies renouvelables. Le plan d'action pour la croissance verte pour la période 2024-2030 et les mécanismes et politiques spécifiques selon la Résolution 98/2023 de l'Assemblée nationale créent le cadre nécessaire pour promouvoir le développement de projets verts.

Le Docteur Trân Du Lich, vice-président du VIAC, a déclaré que le développement des énergies renouvelables, en particulier l'éolien, le solaire et la biomasse, aidait non seulement à faire face aux effets néfastes sur l'environnement, mais créait également de grands avantages pour les localités et le pays dans la tendance mondiale au "verdissement".

Un cadre juridique insuffisant

"Cependant, jusqu'à présent, +verdissement+ ou +énergies renouvelables+ sont encore des expressions qui ne sont pas vraiment familières aux entreprises. Par ailleurs, le cadre juridique de ce domaine au Vietnam est également incomplet. Cela conduit à la situation de vouloir faire des choses mais d'être dans l'incapacité de les faire ou de les faire mais d'être retardé en raison d'obstacles. Le manque de cadre réglementaire augmente également le risque de litiges, ce qui freine les investisseurs et inquiète le gouvernement", a souligné le Docteur Trân Du Lich.

Il a également ajouté que Hô Chi Minh-Ville présentait de nombreux avantages car elle était autorisée à développer et piloter des mécanismes spécifiques, entre autres dans les énergies renouvelables. Mais en raison des obstacles communs aux politiques et processus actuels de la mise en œuvre de ladite Résolution 98/2023, ce domaine est confronté à de nombreux défis.

Trân Du Lich s'attend également à ce que des experts, notamment dans le domaine juridique, soient en mesure d'accompagner Hô Chi Minh-Ville dans le processus d'attraction des investissements et de mise en œuvre de projets d'énergies renouvelables afin que le processus d'investissement et d'exploitation se déroule en toute sécurité, garantissant les droits de toutes les parties impliquées.

Le vice-président de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Nguyên Xuân Thang, a informé qu'une décision sur un mécanisme visant à promouvoir le développement les projets d'énergie solaire au Vietnam était toujours en cours d'élaboration par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces retards créent une incertitude parmi les investisseurs et ralentissent l’avancement des projets.

Selon l'avocat Nguyên Duc Minh, du cabinet d'avocats Kim & Chang Vietnam, le Vietnam ne dispose actuellement pas de loi distincte sur les énergies renouvelables. Il n'y a pas non plus de synchronisation entre les secteurs du charbon, du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables, des transports... La politique préférentielle FiT (tarif d'électricité soutenu) n'est plus appliquée aux projets éolien et solaire fonctionnant après le 1er novembre 2021. Les investisseurs ont donc temporairement arrêté de développer les énergies éolienne et solaire.

Avec la résolution 98, l'avocat Nguyên Duc Minh a proposé que Hô Chi Minh-Ville annonce prochainement une liste spécifique de projets appelant à un investissement dans les énergies renouvelables, qui doit contenir des informations complètes telles que les exigences du projet, le formulaire d'investissement, la manière de sélectionner les investisseurs, les besoins énergétiques, les méthodes d'investissement, les politiques favorables... Cela doit être annoncé publiquement pour garantir la transparence et l'équité. Parallèlement, il est nécessaire de clarifier le mécanisme de connexion de l'électricité des systèmes d'énergie solaire sur les toits des maisons, et d'émettre des politiques préférentielles et un soutien spécial à l'investissement.

En tant que vice-président de l'Association de la Chambre de Commerce sud-coréenne au Vietnam (KOCHAM), Choi Kyu Chul, a déclaré qu'il existait actuellement 10.000 entreprises sud-coréennes opérant au Vietnam. La plupart des usines souhaitent installer des systèmes d’énergie solaire sur le toit, mais se heurtent à des difficultés car les réglementations actuelles ne sont pas claires et spécifiques.

Selon la directrice adjointe du Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Kim Ngoc, la ville a la capacité de consommer une grande quantité d'énergie. Jusqu’en 2023, elle consommait environ 28,5 milliards de kWh, soit 15% du pays. Hô Chi Minh-Ville est très favorable au développement du solaire sur les toits, en raison de sa forte densité de bâtiments, d’usines. La Résolution 98/2023 de l'Assemblée nationale l'autorise également à utiliser le siège d'un bâtiment public pour installer des panneaux photovoltaïques. Hô Chi Minh-Ville a également proposé au ministère de l'Industrie et du Commerce de guider la mise en œuvre des procédures d'étude pour deux projets d'éolien offshore dans le district de Cân Gio, d'une capacité totale de 8.000 MW.

