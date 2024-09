Le SG du Parti et président Tô Lâm reçoit le dirigeant du groupe Boeing

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a rencontré le 23 septembre le président de Boeing International, Brendan Nelson, dans le cadre de sa participation à la Semaine de haut rang de la 79 e Assemblée générale des Nations unies à New York aux États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam s'engagent à créer des conditions favorables, conformément à la loi, pour que les investisseurs américains en général et le groupe Boeing en particulier investissent de manière efficace et durable au Vietnam, a affirmé le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm lors d’une rencontre le 23 septembre avec le président de Boeing International, Brendan Nelson, dans le cadre de sa participation à la Semaine de haut rang de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York aux États-Unis.

Appréciant les réalisations commerciales de Boeing ainsi que la coopération et le soutien avec le Vietnam ces derniers temps, en particulier la coopération avec Vietnam Airlines, Vietjet..., Tô Lâm a remercié et reconnu les engagements de Boeing à soutenir le Vietnam dans le développement de l’écosystème aéronautique et spatiale dans les temps à venir.

Soulignant que les relations entre le Vietnam et les États-Unis continuent de se développer heureusement, notamment après l’établissement récent du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, le secrétaire général et président Tô Lâm a demandé à Boeing de continuer à se coordonner étroitement avec les partenaires vietnamiens pour acchever et transférer des commandes de l'achat d'avions signées récemment.

Le dirigeant vietnamien a également exhorté Boeing à bientôt rechercher et déployer des investissements dans des usines de composants et construire des centres de maintenance de machines et d'équipements pour avions régionaux associés aux principaux aéroports du Vietnam, à soutenir la formation des ressources humaines et renforcer la coopération dans la recherche et le développement, le transfert des technologies et impliquer davantage les partenaires vietnamiens dans la chaîne d'approvisionnement de Boeing.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Brendan Nelson a souligné la coopération et le soutien efficaces de Boeing aux compagnies aériennes vietnamiennes dans le processus d'exploitation des avions et des services aéronautiques.

Appréciant la vision et le point de vue du secrétaire général et président Tô Lâm sur l'importance de l'économie de l'aviation dans le processus de soutien au développement socio-économique du Vietnam, Brendan Nelson a également discuté de la stratégie de Boeing et de ses engagements de coopération avec le Vietnam afin que de plus en plus de personnes puissent utiliser les services aériens.

Brendan Nelson a réaffirmé que le groupe Boeing avait eu de nombreuses réunions avec les dirigeants de Vietnam Airlines pour apporter un soutien financier, trouver des solutions aux difficultés immédiates et à long terme et déterminer qu'en 2028, le contrat signé par les deux parties lors de la visite du président américain Joe Biden au Vietnam l'année dernière, sera achevé et a déclaré que le développement de l'industrie aéronautique ouvrirait de nombreuses nouvelles opportunités au pays et au peuple vietnamien.

Brendan Nelson a promis que Boeing soutiendrait la construction de l'écosystème aéronautique au Vietnam dans les temps à venir, en mettant l'accent sur la construction d'infrastructures aéronautiques, la formation des ressources humaines, la construction d'aéroports, les installations de réparation et la maintenance des avions.

VNA/CVN