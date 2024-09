Planification et programme de promotion des investissements de Bac Ninh

Dans l'après-midi du 22 septembre, participant à la réunion d'annoncer la Planification et le programme de promotion des investissements dans la province de Bac Ninh 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité que l’organisation du Parti, l’autorité, l’armée, les populations et les entreprises de Bac Ninh s'efforcent " d'explorer le potentiel, de s'affirmer, de persister les objectifs, de créer la prospérité " afin que la " province soit civilisée, unie, résiliente, prospère et heureuse ”.

>> Bac Ninh : bilan de l’édification de la "Province de sécurité routière"

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte des projets d'infrastructures à Bac Ninh

Lors de la réunion, ayant pour thème "Bac Ninh - Kinh Bac, prospérité des investissements", des responsables de Bac Ninh ont présenté ses potentiels, ses forces, ses avantages et ses mécanismes et politiques pour attirer les investissements. La province s'efforce de déployer de manière synchrone de nombreuses solutions, en se concentrant sur la réforme administrative, l'amélioration de l'environnement d'investissement, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, la promotion de l'investissement... Jusqu'à présent, Bac Ninh a autorisé 2.413 projets cumulant un investissement total enregistré de plus de 28 milliards d'USD.

Le Comité populaire provincial a approuvé la liste d'attraction des investissements pour 2024, orientation vers 2030, comprenant 167 projets, couvrant une superficie d'environ 11.638 ha, se concentrant sur divers secteurs comme l’agriculture, le commerce et services, le logement, la zone urbaine, les parcs industriels, les sports, la culture, l’environnement...

Lors de la réunion, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, les responsables de Bac Ninh ont décerné la décision sur l’option d'investissement, le certificat d'enregistrement d'investissement, le protocole d'accord et l'accord de principe aux 18 projets d'investissement d’envergure pour une valeur de plus de 5,6 milliards de dollars.

S'exprimant lors de la réunion, Pham Minh Chinh a estimé que la Planification de la province de Bac Ninh pour la période 2021-2030 et la vision jusqu'en 2050 avaient fourni des points de vue, des visions, des objectifs de développement clés, des plans, des solutions, des politiques préférentielles et des ressources pour la mettre en œuvre.

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre les objectifs énoncés dans la planification, le Premier ministre a demandé à Bac Ninh de bien accomplir les tâches clés et les avancées stratégiques identifiées. En particulier, il fait piloter la mise en œuvre d'un certain nombre de nouveaux mécanismes et politiques révolutionnaires et spécifiques ; promouvoir le développement des investissements dans les infrastructures stratégiques, en particulier les infrastructures de transport, les infrastructures urbaines, les soins de santé, l’éducation, les infrastructures numériques.

Industries de haute technologie

Bac Ninh doit développer des industries de haute technologie, étendre les parcs industriels vertes, numériques, circulaires et durables et participer de plus en plus profondément aux chaînes de valeur régionales et mondiales. Il est nécessaire pour développer un grand centre logistique pour faire circuler les marchandises dans le Nord et dans tout le pays.

Concernant l'attraction des investissements, le Premier ministre a hautement apprécié et salué les entreprises qui ont choisi Bac Ninh pour investir. Il a souhaité que les entreprises élaborent des stratégies commerciales durables, à long terme et mettent correctement en œuvre leurs engagements d'investissement et accords de coopération ; arrivent en tête en matière d’innovation, de transformation verte, de transformation numérique, de transfert de technologie, d’application de méthodes de gestion intelligentes et modernes et de formation des ressources humaines de qualité.

Le chef du gouvernement a demandé aux entreprises de fournir des avis et des conseils aux agences publiques dans la réforme des procédures administratives et l'amélioration de l'environnement d'investissement, demandant aux ministères, branches et localités, de concert avec Bac Ninh, de résoudre les problèmes interprovinciaux pour un développement commun.

VNA/CVN