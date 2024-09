Hô Chi Minh-Ville

Un espace de présentation de produits et services de croissance verte

Organisé par le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) en collaboration avec d’autres services et branches locaux, ledit espace est l'une des activités marquantes du 5e forum économique de Hô Chi Minh-Ville (HEF) qui aura lieu le 25 septembre prochain. GRECO de cette année élargit non seulement son ampleur et ses zones d'exposition, mais accorde également une attention particulière aux hautes technologies, aux industries de sous-traitance et aux réalisations de la révolution industrielle 4.0. C'est l'occasion pour les entreprises de présenter leurs derniers produits et technologies dans des domaines tels que la haute technologie, les circuits électroniques et l'intelligence artificielle (IA). Dans le but de promouvoir le développement durable du monde des affaires dans la tendance de révolution industrielle 4.0, GRECO 2024 n'est pas seulement une exposition c'est aussi une fête d'échange et d'apprentissage afin de construire un avenir vert et durable pour Hô Chi Minh-Ville et tout le pays.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a déclaré que dans sa "stratégie de croissance verte vers le développement durable jusqu'en 2030", la ville vise à devenir une économie verte et un pôle de développement durable. En tant que centre économique, industriel et financier du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville joue un rôle clé dans le processus de transition verte et participe efficacement à la chaîne de valeur mondiale.

Vo Van Hoan a ajouté que, pour contribuer au développement économique durable, Hô Chi Minh-Ville juge nécessaire de créer de bonnes conditions permettant aux entreprises d'avoir des opportunités de promouvoir des produits et services de croissance verte, en les encourageant à se convertir à des modèles de production verts et circulaires. L'organisation du GRECO 2024 est l'une des actions concrètes dans ce but, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, grâce aux opportunité d'échange et d'interaction avec des entreprises nationales et internationales de premier plan dans la construction d'un écosystème de production verte, en appliquant un modèle économique circulaire.

Près de 8.000 produits présentés

Du 21 au 25 septembre, les entreprises ont accès à des solutions pour l'exploitation et l'utilisation économiques et efficaces des ressources naturelles et de l'énergie basées sur les sciences et technologies. Cela améliorera leur compétitivité et minimisera les impacts négatifs de leur production et activités commerciales sur l’environnement.

GRECO 2024 réunit 200 entreprises réparties sur environ 300 stands présentant près de 8.000 produits dans le domaine des technologies vertes et des solutions de développement durable. Un point fort du GRECO 2024 est “le marché des technologies et des équipements spécialisés (Techmart)”. Les stands présentent également des processus et équipements d'énergies renouvelables ainsi que des solutions de traitement de l'environnement.

Le GRECO 2024 offre également un espace spécial aux entreprises qui ont obtenu le titre d'entreprise verte et d'entreprise innovante, en appliquant les normes ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Les stands sont magnifiquement conçus et retracent l'histoire de leur transformation verte. GRECO 2024 organise également des activités de démonstration et présente des modèles de technologies vertes et durables. Les visiteurs peuvent profiter chaque jour de performances culturelles, artistiques et culinaires uniques interprétées par des artistes de renommée nationale et internationale.

Solutions complètes de technologie verte

Alena Energy Company, une unité énergétique, a présenté des modèles de technologies vertes avec de nouveaux produits, répondant aux divers besoins du marché d’ESG au Vietnam, en particulier dans le contexte de hausse des prix de l'électricité et de demande croissante en énergie verte. Alena Energy présente la technologie Burst Mode pour optimiser l'énergie de chaque rayon de soleil, améliorer les performances du système d'énergie solaire, contribuer aux économies d'énergie.

Le directeur d'Alena Energy Company, Phan Ngoc Anh, a déclaré que sa compagnie apporte au GRECO 2024 des modèles et des solutions technologiques vertes complètes telles que Luxriot EVO (Système de surveillance de l'énergie et d'observation de la sécurité de la technologie d'intelligence artificielle IA), le système de gestion de l'énergie EMS, le système d'énergie solaire sur toit avec batterie de stockage... Des solutions pour les entreprises cherchant à économiser des coûts d'électricité et minimiser leur impact environnemental, et ainsi répondre aux normes ESG.

Selon le directeur Phan Ngoc Anh, la transition de l'économie traditionnelle vers l'économie verte, en visant la neutralité carbone (Net zéro), est un processus qui nécessite les efforts de l'ensemble de la société. Les agences de gestion étatique, pour leur part, doivent créer un environnement favorable et les entreprises doivent changer de manière proactive pour s'adapter aux tendances mondiales. La combinaison de politiques de soutien et la proactivité des entreprises aideront le Vietnam à atteindre ses ambitieux Objectifs de Développement Durable.

Texte et photos : Tân Dat/CVN