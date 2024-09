Former 50.000 ingénieurs dans l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030

Selon des experts, l’industrie des semi-conducteurs présente de nombreux potentiels et opportunités de développement au Vietnam, car le pays dispose d’un système politique et économique stable et de ressources humaines abondantes.

Actuellement, le Vietnam occupe le deuxième rang mondial en termes de réserves de terres rares, une matière première stratégique pour la production de semi-conducteurs. Grâce à ces avantages, le Vietnam a le potentiel de devenir un pôle de croissance majeur pour l’industrie des semi-conducteurs, dans le contexte où la taille du marché mondial des puces devrait atteindre 1.400 milliards d'USD d’ici 2029.

L'industrie des technologies des circuits intégrés et des semi-conducteurs aura besoin d'environ 20.000 personnes titulaires d’un diplôme universitaire ou supérieur dans les cinq ans à venir et d'environ 50.000 au cours des 10 prochaines années.

De la réalité locale...

Nguyên Thi Lê, experte principale de la Sarl Vina Solar Technology (à Bac Giang) qui est spécialisée dans la fabrication, la transformation, l'assemblage de panneaux solaires et la production d'électricité à partir de l'énergie solaire, a indiqué que chaque année, sa société avait besoin de 200 à 300 ingénieurs dans le domaine du design et de l’emballage de circuits intégrés et de semi-conducteurs pour travailler au sein de parcs industriels nationaux et à l’étranger. Pourtant, actuellement, une pénurie de ressources humaines est constatée.

Vina Solar Technology est l'une des nombreuses entreprises ayant une réelle demande de personnel dans ce domaine, mais elle se heurte à des difficultés dans le recrutement. L'entreprise est disposée à signer des contrats avec des stagiaires universitaires afin que les écoles puissent dispenser des formations adaptées à son processus de production.

Vu les besoins du marché, l'Université des sciences relevant de l’Université de Thai Nguyên a décidé de lancer une formation en technologie des semi-conducteurs à partir de l'année scolaire 2024-2025. Ce programme a officiellement démarré depuis le mois de juillet 2024.

L'Université de Thai Nguyên se concentre sur la formation des ressources humaines pour le secteur des technologies électronique, des circuits intégrés et des semi-conducteurs, indique son recteur, le professeur agrégé et docteur Hoàng Van Hung.

Selon le programme de cette université, les étudiants diplômés maîtriseront les connaissances fondamentales et approfondies sur les techniques de design de circuits intégrés, auront des compétences dans le design, la réalisation et l'évaluation de systèmes et de solutions en la matière. De plus, ils seront formés à des langues étrangères pour pouvoir devenir des experts dans de grandes entreprises d'électronique et de semi-conducteurs.

La formation de ressources humaines de haute qualité dans le domaine des circuits intégrés et des semi-conducteurs intéresse plusieurs autres établissements d'enseignement supérieur au Vietnam. Par exemple, le groupe FPT a proposé à la partie américaine de soutenir la formation de 30.000 à 50.000 experts en semi-conducteurs via des investissements dans l'Université FPT. L'Université des sciences et technologies de Hanoï commencera elle aussi à former des étudiants en technologie des circuits intégrés et semi-conducteurs à partir de l'année 2024-2025.

… à des politiques pour créer des percées

La Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau Politique sur les orientations pour l'élaboration de politiques nationales de développement industriel pour 2030, avec vision pour 2045, souligne l’importance du développement de l'industrie de l'électronique, des semi-conducteurs et des circuits intégrés.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thành Dat, a déclaré que le Vietnam disposait suffisamment de facteurs nécessaires (système politique et économique stable, main-d'œuvre abondante...) pour développer l'écosystème de l'industrie des semi-conducteurs.

Le Vietnam attire d’ores et déjà de plus en plus de grandes entreprises de l'industrie des semi-conducteurs des États-Unis, de la République de Corée, du Japon et de pays européens... Ces derniers temps, le Vietnam a amélioré son corpus juridique pour créer des conditions favorables aux investissements dans le secteur des semi-conducteurs. La Loi sur l'investissement et la Loi sur l'impôt sur les sociétés proposent des incitations spéciales pour les projets de haute technologie, de grande envergure, avec de hautes valeurs ajoutées, dont les projets de production de puces, selon le ministre des Sciences et des Technologie Huynh Thành Dat.

Le ministre Huynh Thành Dat a néanmoins souligné des faiblesses dans le secteur au Vietnam. Le taux de localisation reste faible, les activités de recherche et développement ne sont pas encore suffisamment synchronisées. De plus, les ressources humaines qualifiées sont encore insuffisantes, tant en quantité qu'en qualité. Par ailleurs, le Vietnam doit intensifier ses efforts pour établir des accords de coopération visant à faciliter le transfert de technologies avec des pays avancés, afin de progresser vers une maîtrise dans les étapes clés de la production de puces.

Selon les données du ministère du Plan et de l'Investissement, les ressources humaines de haute qualité de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs ne comptent actuellement qu'environ 5.000 personnes. Par conséquent, le gouvernement a confié à ledit ministère la tâche de se coordonner avec les autres organes compétents afin d'élaborer des plans d'action et des stratégies pour développer l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam, y compris un projet visant à former 50.000 ingénieurs et experts pour le domaine d'ici 2030.

Le ministre Huynh Thành Dat a déclaré que son ministère augmenterait son soutien à la recherche fondamentale dans le domaine des semi-conducteurs par le biais du Fonds national de développement scientifique et technologique et du Programme national de recherche fondamentale en sciences naturelles.

