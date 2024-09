Les exportations vietnamiennes vers Singapour en forte hausse

>> Le Vietnam, un pôle économique de premier plan dans l'ASEAN

>> Vietnam - Singapour : promotion de la connectivité économique, technologique et d'investissement

>> Le Vietnam et Singapour promeuvent leur coopération sur trois aspects

Plus précisément, en huit premiers mois, les exportations vietnamiennes vers Singapour ont connu une croissance impressionnante de 31,1% en variation annuelle.

Photo: VNA/CVN

Les données montrent que les exportations vers Singapour ont connu en août une croissance de 58,4% en atteignant 876,3 millions de SGD, le niveau le plus élevé depuis fin 2022, ce grâce au dynamisme des industries de l'électronique, des machines et des équipements manufacturiers.

Plus précisément, les trois principaux groupes de produits d’exportation du Vietnam vers Singapour ont tous connu une augmentation très forte et soudaine. Machines, équipements, téléphones portables, composants et pièces détachées de toutes sortes ont augmenté de 21,39% ; réacteurs, chaudières, machines-outils et pièces détachées, +150 % ; pétrole et produits pétroliers, +870%. Au contraire, certains groupes affichent une forte baisse tels que riz et céréales, -46,12% ; cuir, articles en cuir et sacs de voyage en tout genre, -34,6%…

Le mois d'août a également été témoin d'une diminution des importations de Singapour vers le Vietnam, avec une baisse du chiffre d'affaires de 9,49 % ( plus de 1,86 milliard de SGD).

En août aussi, les échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour se sont chiffrés à 2,74 milliards de SGD, soit une augmentation de 4,89% sur un an. Les huit premiers mois de 2024, ils ont atteint plus de 21 milliards de SGD, +8,47 % en rythme annuel, aidant le Vietnam à maintenir sa position de 12e partenaire commercial de la cite-État.

VNA/CVN