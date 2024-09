Les États-Unis aident à former des formateurs vietnamiens aux semi-conducteurs

Six enseignants de l'Université Lac Hông ont été sélectionnés par le Fonds international pour la sécurité et l’innovation technologique (ITSI) des États-Unis pour participer à une formation aux semi-conducteurs.

La formation, organisée par le Fonds international pour la sécurité technologique et l’innovation (ITSI) au Vietnam, vise à développer des ressources humaines de haute qualité dans le domaine des semi-conducteurs, une industrie importante en pleine expansion au Vietnam.

En plus de fournir des connaissances sur la technologie des semi-conducteurs, la formation offre des opportunités d’échange et de collaboration en recherche avec des experts de premier plan, permettant aux enseignants d’accéder aux technologies avancées du monde.

Développement des microcircuits

Les enseignants ont acquis des connaissances sur l’emballage et la conception des microcircuits.

Le programme contribue aux efforts du gouvernement vietnamien pour promouvoir le développement de l’industrie des microcircuits, répondant à la demande croissante de main-d’œuvre technique de haut niveau pour les entreprises de production et d’exportation.

Cette formation ne profite pas seulement aux enseignants, mais jette également les bases d’un développement durable du domaine des microcircuits du Vietnam.

Selon le Professeur associé Nguyên Vu Quynh, vice-recteur de l’Université Lac Hông, parallèlement à la formation en microcircuits, l'établissement renforce également la coopération internationale à travers des programmes d’innovation et de sécurité technologique internationaux. Récemment, l’université a collaboré avec le Fonds international pour la sécurité technologique et l’innovation des États-Unis pour mettre en œuvre des projets d’innovation, encourageant les étudiants et les enseignants à participer à la recherche et à l’innovation dans le domaine des technologies avancées.

"Ces projets ne se concentrent pas seulement sur l’innovation technologique, mais visent également à protéger la sécurité de l’information et à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur. Cette coopération internationale permet à l’Université Lac Hông d’élargir la portée de la recherche et de l’application des technologies dans la pratique, stimulant ainsi le développement de l’industrie des technologies avancées au Vietnam", a-t-il déclaré.

L’ITSI a sélectionné des enseignants de plusieurs pays : Costa Rica, Philippines, Vietnam, pour participer au programme de formation aux semi-conducteurs.

