Développement des ressources humaines au service de l’industrie des semi-conducteurs

Selon ce projet, l'objectif est de former au moins 50.000 ingénieurs pour servir l’industrie des semi-conducteurs à toutes les étapes de la chaîne de valeur. D'ici 2050, le Vietnam deviendra un maillon important de la chaîne de valeur mondiale de l'industrie des semi-conducteurs, avec une équipe d'ingénieurs et d'experts capables de répondre aux exigences de développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs en termes de qualité et de quantité.

Afin de perfectionner le projet, la vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Thi Bich Ngoc, a demandé à des responsables de ministères, de branches, de localités, d’instituts, d’universités et des experts de donner des avis spécifiques sur le projet, notamment sur les sources de financement, les normes de laboratoires, la participation du secteur privé, la modification du nom du projet...

Le ministère du Plan et de l'Investissement continue d’étudier et de collecter des avis pour construire un projet réalisable et efficace, a indiqué la vice-ministre.

Développer l’industrie des semi-conducteurs est une exigence objective et un choix stratégique prioritaire. La formation des ressources humaines ad hoc constituera une percée majeure dans la formation de ressources humaines de haute qualité et doit être synchronisé avec le développement de l'écosystème de cette industrie, associé à une formation en sciences fondamentales et en sciences approfondies, conformément à la feuille de route et aux domaines dans lesquels le Vietnam possède des atouts.

