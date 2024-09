Traçabilité des émissions de gaz à effet de serre

>> Vers l'objectif net zéro avec le développement durable de la filière de la noix de coco

Les inventaires nationaux de gaz à effet de serre durables et fiables sont des outils essentiels pour évaluer les efforts déployés contre le changement climatique. Ils sont également indispensables pour mesurer l’efficacité des politiques et des mesures d’atténuation, ainsi que pour établir des projections à long terme.

Photo : VNA/CVN

Au Vietnam, la traçabilité est encore relativement nouvelle, mais elle suscite un intérêt croissant de la part des autorités, des entreprises et des consommateurs. L’application de la traçabilité aux gaz à effet de serre (GES) a également pris de l’ampleur, ce qui est particulièrement crucial pour les entreprises exportatrices. Les pays développés imposent en effet des normes de plus en plus strictes en matière d’origine des produits.

Réduire les émissions de CO 2

À l’avenir, les entreprises pourront intégrer l’inventaire et la traçabilité des GES aux solutions de transformation numérique pour générer des ensembles de données et des graphiques analytiques sur les émissions de ces gaz à chaque étape.

Selon le Dr. Hà Minh Hiêp, directeur par intérim de la Commission des normes, de la métrologie et de la qualité du Vietnam, pour garantir l’exactitude, la transparence et l’alignement avec les pratiques internationales des rapports d’inventaire des GES, il est crucial que les méthodes utilisées respectent les normes internationales. Il a également souligné l’importance de standardiser les compétences des experts chargés de l’inventaire, de la vérification et de l’évaluation de ces gaz.

Le Vietnam s’est fixé pour objectif de réduire ses émissions de CO2 de 45% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010, et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le gouvernement a promulgué le 7 janvier 2022 le décret N°06, qui régit la réduction des émissions de GES et la protection de la couche d’ozone. Dans sa circulaire N°38/2023, le ministère de l’Industrie et du Commerce a fixé la date de 2025 où les entreprises seront obligées de réaliser l’inventaire et la traçabilité des GES.

Thê Linh/CVN