Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre de grands investisseurs au Vietnam

Le dirigeant vietnamien a reçu le directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo Ho, qui a annoncé qu'actuellement, Samsung Vietnam possédait six usines de fabrication, un centre de Recherche et Développement et une entité juridique de vente avec un capital d'investissement total accumulé de 22,4 milliards d"USD.

Photo : VNA/CVN

Samsung a opté pour une stratégie d'investissement à long terme au Vietnam, avec un nouveau projet d'une valeur de 1,8 milliard d'USD mis en oeuvre dans la province de Bac Ninh. Avec ce nouveau projet, outre les produits OLED pour téléphones mobiles, Samsung déploiera une ligne de production de produits OLED pour équipements informatiques et automobiles. Choi Joo Ho a souhaité que le Vietnam continue à créer des conditions favorables au développement de Samsung et à fournir des ressources humaines de haute qualité pour servir ses nouveaux projets.

Pham Minh Chinh a déclaré que la coopération et les investissements efficaces de Samsung au Vietnam constituaient un modèle dans les relations de coopération économique entre le Vietnam et la République de Corée, souhaitant que Samsung continue à participer plus profondément au processus de transformation de l'économie numérique, à l'économie verte et à l'économie de la connaissance du Vietnam, en particulier dans les secteurs émergents tels que les puces semi-conductrices, l'intelligence artificielle et le cloud computing et l'innovation.

En recevant Gary Tseng, directeur général de la sarl de développement Phu My Hung (Taiwan), le chef du gouvernement vietnamien a félicité les succès que la société a récemment obtenus en matière d'investissement et d'affaires au Vietnam.

Gary Tseng a fait savoir que Phu My Hung investissait au Vietnam depuis plus de 30 ans, principalement dans les domaines de l'immobilier et du développement urbain, demandant au gouvernement, ministères, branches et aux localités du Vietnam de continuer à éliminer les difficultés et à créer des conditions favorables pour que sa société puisse accroître ses investissements au Vietnam. Samsung a exprimé son désir de participer à la bourse vietnamienne afin de mobiliser davantage de ressources pour son investissement.

Pham Minh Chinh a demandé à Phu My Hung d'investir dans les zones urbaines et l'immobilier pour servir un grand nombre de personnes, tout en fournissant des infrastructures supplémentaires pour servir la société et d’envisager de participer plus profondément au développement des infrastructures culturelles, médicales et éducatives au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre de Nakagawa Tetsuyuki, directeur général de la société Aeon Mall Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a été informé de la récente inauguration de l'Aeon Mall Hue. Il s'agit du 7e centre d'Aeon au Vietnam mais de son premier centre dans le Centre.

Aeon Mall a reçu un certificat d'investissement dans les villes de Ha Long (Quang Ninh) et de Thanh Hoa (province éponyme) et accélère la promotion du commerce pour investir dans de nombreux autres centres commerciaux au Vietnam, dont le centre à Bac Ninh, a annoncé Nakagawa Tetsuyuki. Il a demandé au Premier ministre d'y prêter attention et d’ordonner aux localités de créer des conditions favorables pour qu'Aeon puisse bientôt mettre en œuvre ce projet.

Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien soutenait les activités d'Aeon Mall car il s'agissait également d'un moteur de croissance du Vietnam que le gouvernement encourageait vivement.

Saluant l'investissement d'Aeon Mall à Ha Long et Thanh Hoa, le dirigeant vietnamien a affirmé son soutien aux efforts de la société japonaise pour démarrer les projets en 2024.

Affirmant que le gouvernement vietnamien est prêt à créer toutes les conditions pour aider Aeon Mall à faire des affaires au Vietnam, Pham Minh Chinh a suggéré que la société étudie les investissements à Khanh Hoa, Dak Lak, Gia Lai, Ba Ria - Vung Tau et Nghe An. ... car ce sont les endroits qui relient la chaîne d'approvisionnement du Vietnam au Japon et du Japon au Vietnam via Aeon.

VNA/CVN