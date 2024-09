Le secteur bancaire soutient de manière proactive les clients touchés par le typhon Yagi

Environ 116.000 milliards de dôngs de créances ont été affectés par le typhon Yagi, touchant plus de 83.400 clients, a annoncé le 20 septembre le vice-gouverneur permanent de la Banque d'État du Vietnam, Dào Minh Tu, lors de la conférence sur la mise en œuvre des mesures de soutien aux entreprises et habitants affectés par le super typhon.

>> Mesures pour stimuler la croissance du crédit

>> Transformation numérique : le secteur bancaire met les bouchées doubles

>> Le secteur bancaire devra relever plusieurs défis en 2024

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Lors de la conférence, 17 banques ont annoncé des programmes de soutien pour les clients individuels et les entreprises touchés par le typhon Yagi. En plus des politiques de restructuration de la dette et de report des paiements, la plupart des banques mettent en œuvre des réductions de taux d'intérêt sur les créances existantes et les nouveaux prêts, généralement entre 1% et 2%. Notamment, certaines banques ont réduit jusqu'à 50% des intérêts actuels payables aux clients touchés par le typhon et les inondations.

Auparavant, les dirigeants de quatre banques commerciales publiques - Agribank, Vietcombank, Vietinbank et BIDV avaient également indiqué avoir appliqué des réductions de taux d'intérêt allant de 0,5% à 2% pour leurs clients.

Selon Dào Minh Tu, le secteur bancaire doit partager ses ressources, en partageant les bénéfices, à travers des réductions de taux d'intérêt et des économies sur tous les coûts de gestion et d'exploitation, en fonction des capacités de chaque banque.

La Banque d'État continuera de gérer une politique monétaire flexible, de contrôler l'inflation, de stabiliser le taux de change, et de créer une stabilité macroéconomique, contribuant ainsi à assurer l'objectif de croissance économique et à créer des fonds de soutien pour remédier aux dommages causés par le typhon et les inondations, a fait savoir Dào Minh Tu.

En outre, la Banque d'État encourage les banques à promouvoir les prêts à la consommation, notamment pour les personnes qui ont tout perdu à cause du typhon, afin de les aider à retrouver une vie stable. Il a également demandé aux banques de signaler rapidement les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre afin d'obtenir des directives, a souligné le vice-gouverneur.

VNA/CVN